Les cénotaphes de Windsor, Danville et Val-des-Sources accueilleront les cérémonies

Danville — Cette année, la filiale 041 Danville-Windsor de la légion royale canadienne commémorera de nouveau l’Armistice, devenu le jour du Souvenir, dans trois municipalités sur son territoire.

En effet, après une année ou le cénotaphe de Danville était pratiquement inaccessible en raison des travaux d’infrastructures du secteur de la ville, ce dernier à nouveau dans les plans des cérémonies en 2024.

Ainsi, les cérémonies du jour du Souvenir se dérouleront selon l’horaire suivant : le samedi 9 novembre à 10 h au monument de Windsor, ce même jour les activités se déplaceront su côté du cénotaphe, situé au cœur du carré de Danville, à compter de 14 h. Pour ce qui est de Val-des-Sources, la commémoration aura lieu le lendemain, soit le dimanche 10 novembre, alors que les gens sont attendus au coin des rues Simonneau et la 1re avenue à 11 h.

Rappelons-nous que l’instauration de cette journée visait à commémorer la convention d’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale le lundi 11 novembre 1918 à 11 h, en l’occurrence la onzième heure du onzième jour du onzième mois.

« Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens observent un moment de recueillement en silence, en hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en temps de guerre, de conflit à travers le monde, et en ce qui concerne le maintien de la paix. Nous nous souvenons ainsi des plus de 2 300 000 personnes qui ont servi tout au long de l’histoire de notre pays et des plus de 118 000 qui ont fait le sacrifice ultime. Tout particulièrement le 11 novembre, nous avons la possibilité de nous souvenir des efforts déployés par des Canadiens exceptionnels. Le 11 novembre, nous portons le coquelicot, nous gardons deux minutes de silence en signe d’hommage, et nous pouvons assister à une cérémonie de commémoration à la mémoire des Canadiens et des Canadiennes morts à la guerre. », de souligner M. Guy-Charles Amnotte, officier de liaison média pour la Filiale 041.

De son côté le président de l’organisme, M. Christian Croteau, mit pour sa part l’accent sur l’importance de la reconnaissance et ses bienfaits. « La prochaine fois que vous serez en présence d’un homme, ou d’une femme qui est, ou a été un membre actif des Forces armées du Canada, prenez un moment pour lui dire “Merci pour vos services”. Ce simple mot est plein de gratitude et de reconnaissance et ira certes droit au cœur de celui ou celle qui l’entendra. Ces héros sont partout autour de nous. Ils sont membres de nos familles et de nos communautés. Souvenons-nous d’eux et honorons-les, tout au long de l’année », conclut-il.