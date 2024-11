La Fabrique du Petit Bas : la campagne de sociofinancement du Moulin à laine d’Ulverton débute aujourd’hui!

Ulverton - C’est avec beaucoup de d’enthousiasme que la Corporation du Vieux Moulin d’Ulverton lance aujourd’hui sa campagne de sociofinancement La Fabrique du Petit Bas sur la plateforme La Ruche.

L’objectif? Permettre à des élèves de 10 à 14 ans d’apprendre les techniques ancestrales de tricot tout en explorant l’histoire des bas de laine canadiens, créés durant la Première Guerre mondiale.

D'abord uniquement version mobile, puis dans le cadre d'ateliers donnés au Moulin, La Fabrique du Petit Bas souhaite maintenant se transporter dans les écoles! Dès janvier 2025, des artisans offriront dans des écoles primaires et secondaire de l'Estrie, et éventuellement de la Montérégie, des ateliers pour apprendre aux jeunes à tricoter un bas de laine. Et pour leur partager quelques bribes d'histoire sur l'origine (pas banale!) des bas de laine au Canada!

Objectif: 15 000$

Chaque don est important!

Grâce aux fonds récoltés, le projet La Fabrique du Petit Bas pourra offrir une expérience participative exceptionnelle aux étudiants de la 5ème année jusqu'au secondaire 2 dans des écoles de l'Estrie et de la Montérégie. Les ateliers enrichissants donnés par des artisans permettront de transmettre des savoirs traditionnels tout en valorisant l'artisanat local.

« Pour rendre ce projet accessible aux écoles et communautés, nous avons besoin de vous, dit Julie-Ann Logan, directrice générale du Moulin à laine d’Ulverton. Chaque don compte et permet de financer des ateliers, des équipements, et des ressources pour maintenir cette expérience vivante. »

En échange de vos dons

Que vous donniez 10$ ou 500$, le Moulin vous offrira un petit quelque chose en échange! Qu’il s’agisse d’une mention spéciale, d’une visite guidée du Moulin ou d’un atelier de tricot, votre apport sera souligné. Et surtout, infiniment apprécié!

Les retombées souhaitées

- La transmission de savoirs et d’un savoir-faire ancestral

- La promotion de la culture et du patrimoine

- Un intérêt accru pour l’artisanat québécois

- Des échanges intergénérationnels riches

- Une pérennisation des apprentissages grâce à la création de tutoriels