Francesco Spertini décoré de la médaille de l’Assemblée nationale

Val-des-Sources - La plus récente assemblée générale annuelle de la Société d’histoire d’Asbestos, qui se déroulait le dimanche 20 octobre dernier à la salle du conseil municipal de Val-des-Sources, aura aussi permis d’honorer une personnalité locale.

En effet le député de Richmond André Bachand a profité de l’occasion qui lui était offerte dans le cadre de cette journée pour remettre la médaille de l’Assemblée nationale au géologue émérite et aussi grand bénévole, Francesco Spertini.

Reconnu pour son travail consciencieux et son expertise, M. Spertini aura officié une carrière de plus de 32 ans à Asbestos, après avoir accepté un emploi de géologue à la Canadian Johns-Manville et ainsi quitté l’Italie pour s’établir au Québec.

Maitrisant déjà la langue de Molière à son arrivée, gracieuseté de précieux enseignements maternels, Francesco Spertini se sera acclimaté à son nouvel environnement plutôt aisément, lui qui épousa Franca Germagnoli en 1967 et où trois enfants naîtront par ailleurs de cette union.

L’histoire d’un parcours hors de l’ordinaire

« Dans le cadre de son travail à la mine, Francesco Spertini a été mandaté à un travail systématique d’identification des minéraux de la mine. Lors de son arrivée, 17 minéraux avaient déjà été identifiés. Quand il a quitté l’entreprise, l’équipe de géologues en avait répertorié 99. L’un de ces minéraux portera son nom pour toujours. La spertiniite est un minéral d’hydroxyde de cuivre rare. On le reconnaît à sa couleur bleu vert. Depuis sa découverte par M. Spertini en 1980, la spertiniite a été observée, entre autres, au Mont-St-Hilaire, au Nevada, en Arizona, en Allemagne et au Kazakhstan. La Jeffreyite, un minerai rare sans couleur qui contient de l’aluminium, du béryllium, du calcium, de l’hydrogène, de l’oxygène, de la silicone et du sodium, doit également sa découverte à M. Spertini, en 1984. Outre l’identification des minéraux de la mine, son travail consista à faire de l’exploration et de la cartographie, un peu partout en province. Il s’est également impliqué auprès du Fonds minier de l’Estrie/Beauce-Appalaches, de la Société d’histoire d’Asbestos, du Festival des gourmands et du Conseil de la Culture, en plus d’être bénévole au journal Le Citoyen. Il a fait partie de la Jeune Chambre (de commerce). M. Spertini a notamment été à l’origine de l’implantation d’un site minéralogique pour les collectionneurs, de la création du Musée minéralogique et d’histoire minière, et de la Foire minéralogique en compagnie d’un autre géologue. », mentionne le député de Richmond. Ce dernier souligna également la richesse de l’apport multiculturel au développement d’une communauté.

« Notre région est une terre d’accueil d’une grande qualité pour de nombreux immigrants provenant d’un peu partout. Ces femmes et ces hommes qui se greffent chaque année à notre collectivité contribuent à l’enrichir de façon importante. Nous pouvons nous estimer chanceux et être fiers que Francesco Spertini ait choisi de s’établir ici. Sa contribution à notre région est colossale », de mentionner André Bachand.