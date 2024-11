La Filiale 041 de la Légion royale canadienne au cœur de la Campagne du coquelicot 2024

Actualités-L’Étincelle — Depuis le 25 octobre dernier, la campagne du coquelicot bat son plein un peu partout à travers le pays, afin que les Canadiennes et les Canadiens se souviennent de leurs pairs qui ont fait don de leur vie lors de services militaires.

Ainsi, la Filiale 041 Danville-Windsor de la Légion royale canadienne invite la population à porter fièrement cet important symbole à la boutonnière en guise de souvenir collectif.

Rappelons que la campagne s’amorce chaque année lors du dernier vendredi du mois d’octobre pour se conclure le 11 novembre, jour même de la célébration du jour du Souvenir au Canada.

De ce fait des plateaux de coquelicots sont actuellement accessibles à divers endroits au sein des MRC des Sources et du Val-Saint-François, dont notamment dans les villes de Val-des-Sources, Danville et Windsor.

Parmi les points de services qui en disposent, mentionnons entre autres les comptoirs de Postes Canada, les restaurants Tim Hortons de Windsor et Val-des-Sources, les Caisses Desjardins, le Club de Curling de Danville, divers dépanneurs, ainsi que les bureaux de l’atelier La Mine coworking, située sur la 1re avenue à Val-des-Sources.

« Bien que le coquelicot soit distribué gratuitement à tous ceux qui souhaitent en porter un, la Légion accepte avec gratitude les dons au Fonds du coquelicot de la Légion. Grâce à vos dons au Fonds du coquelicot de la Légion, il est possible d’apporter un soutien et une aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées canadiennes et à leur famille dans le besoin. Entre autres, pour les aider financièrement pour certains médicaments, des équipements ou des appareils médicaux, un abri ou de l’aide d’urgence (Old Brewery Mission, Maison du Père). Pour le Financement de programmes de transition pour les vétérans qui sont directement liés à la formation, l’éducation et aux besoins en soutien des vétérans. Des bourses d’études à leurs enfants, notre popote roulante locale, ainsi que l’appui aux unités de cadets de notre région. », souligne Guy-Charles Amnotte, officier de liaison avec les médias pour le compte de la Filiale 041 Danville-Windsor.