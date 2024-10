La ministre Bélanger de passage au Château du Bel Âge

Windsor — La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a visité dernièrement le Château du Bel Âge de Windsor.

Elle était de passage dans la région le vendredi 11 octobre pour l’inauguration de la maison des aînés à Coaticook.

Cette visite s’est déroulée en compagnie du député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

Cette rencontre a permis à la ministre et au député d’échanger directement avec les résidents et de découvrir les initiatives en place pour favoriser leur bien-être. Ils ont également discuté des défis et des opportunités pour améliorer encore davantage la qualité de vie des aînés.