Plusieurs organismes seront à l’Expo-Fête de la famille des Sources

Val-des-Sources - Le samedi 2 novembre prochain, le gymnase de l’école secondaire de l’Escale de Val-des-Sources troquera le temps d’une journée, son volet sportif pour un air, disons un peu plus festif, alors que l’endroit accueillera l’Expo-Fête de la famille des Sources.

L’événement gratuit, qui se déroulera de 10h à 16h, est chapeauté par la Corporation de développement communautaire des Sources (CDC).

Celle-ci réunira par ailleurs plus d’une trentaine d’organismes communautaires et de partenaires offrants des services à la population.

De ce nombre, mentionnons notamment la présence d’une équipe du CIUSS de l’Estrie CHUS qui y tiendra un kiosque d’information sur les familles d’accueil.

En effet, l’organisme tentera ainsi de profiter de l’occasion pour faire connaître et ressortir davantage les besoins criants, voire grandissants au niveau des familles d’accueil en Estrie, ainsi qu’ailleurs en province.

Spécifions qu’il s’agira d’une seconde visite à ce sujet dans les Sources pour l’équipe de travailleuses sociales du CIUSSS en l’espace de quelques mois seulement, alors que l’on se souviendra de leur passage au marché public de la Place de la Traversée en août de cette année. Nous avions été à même d’apprendre à ce moment que plus de 110 familles d’accueil étaient alors recherchées sur le territoire de l’Estrie afin de pourvoir aux besoins.

Ainsi, le but de cette présence à l’Expo-Fête sera principalement d’aller à la rencontre des familles [«…afin de favoriser le recrutement de nouvelles familles d’accueil, répondre aux questions des gens sur le projet de famille d’accueil, éveiller leur curiosité et leur intérêt, les guider pour débuter leur projet.»], de commenter Mme Marylène Nadeau, conseillère en communication au CIUSSS de l’Estrie.

En ce qui a trait à l’Expo-Fête en elle-même, celle-ci se voudra un moment des plus propices pour la population afin de découvrir ou encore redécouvrir les services qui sont offerts aux familles de la MRC, dont les enfants sont âgés de 0 à 18 ans.

Une programmation des plus festives viendra aussi agrémenter cette journée thématique, alors que diverses prestations et ateliers seront offerts au public, tels que : spectacle Magi-Chien, Talent show des jeunes de l’Escale, Ateliers des débrouillards, maquillage, ainsi que tirage et prix de présence. De plus, un diner généreusement offert par la Coopérative alimentaire des Sources sera servi gratuitement lors de l’événement.

C’est donc un rendez-vous au 430 de la 5e Avenue, le samedi 2 novembre prochain, afin de ne rien manquer de cette journée haute en couleur.