La générosité au rendez-vous lors de l’opération « Coup de Cœur 2024  »

Val-des-Sources - De nombreux bénévoles étaient d’offices très tôt aux abords de différentes artères routières des municipalités de Val-des-Sources, Danville, Saint-Camille et Saint-Adrien ce vendredi 18 octobre dernier afin de recueillir des dons dans le cadre de la 23e édition de l’opération « Coup de Cœur » du CAB des Sources.

Une fois de plus, automobilistes et usagers de la route étaient invités à contribuer par des dons en argent comptant ou encore par mode Interac, au soutien de la cause des besoins alimentaires de la région, en supportant le travail et l’implication du service de dépannage alimentaire La Manne.

Rappelons que ce volet de l’opération « Coup de Cœur » chapeauté par le Centre d’action bénévole des Sources et présenté sous la forme d’une guignolée annuelle. Celle-ci aura d’ailleurs permis d’amasser plus de 9 500 $ l’an dernier, alors que la campagne de financement avait atteint au total, un montant record de 43 011 $ pour l’édition 2023.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dresser le bilan financier de l’activité, une chose est certaine, les citoyennes et citoyens de la MRC des Sources ont à cœur de soutenir cette importante initiative communautaire, dont les besoins se font sans cesse grandissants, alors qu’ils furent des plus nombreux à donner avec cœur et sourires encore une fois cette année.