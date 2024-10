La journée Golf et Souper au profit de Liam et Madison permet d’amasser plus de 3 650 $

Val-des-Sources - C’est sous une température des plus agréable pour la saison que s’est déroulée, le samedi 28 septembre dernier, la journée Golf et Souper au profit des familles des jeunes Liam Deschamps et Madison Chenard au club de golf de Val-des-Sources.

L’initiative fût celle de M. Joey Richard, on le rappelle, lui qui avait été le bénéficiaire d’une activité similaire l’an dernier, alors qu’il combattait courageusement la maladie à son tour.

C’est donc dans cet esprit d’entraide et de soutient aux deux enfants malades que Joey, appuyé de sa famille et de quelques amis, a décidé d’emboîter le pas à plusieurs levées de fonds initiées dans la région pour la cause et de relever ce défi d’organisation.

Au total ce fut plus de 100 golfeurs qui ont foulé le parcours de 18 trous en équipe de quatre pour se livrer une compétition amicale dans le plaisir et la bonne humeur. S’en est suivi de cette journée un souper dans la grande salle du Club de golf où près de 130 convives auront généreusement pris part.

C’est donc avec fierté que M. Richard annonça au terme de l’événement que la somme de 3 650 $ avait été amassée et serait divisé à parts égales entre les deux familles des enfants.

Ce dernier s’est dit très heureux et reconnaissant de la participation des gens à cette journée et ne manqua pas de remercier quelques partenaires pour leur appui, tel que le Club de Golf Val-des-Sources, Cantine Reine de la Patate, A.L.Tech, Petite Lumière & co, Ferblanterie Lapointe, Enseigne A-Gagnon, Cascades, Lave auto F.Corriveau, Transport Pascal Richard et Paul-André Picard Masso-kinésithérapeute.

​