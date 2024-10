Un Quille-O-Thon au profit du hockey mineur local et du Nordik Blades

Val-des-Sources — Le samedi 19 octobre prochain, le Quillorama de Val-des-Source sera le théâtre d’une importante activité de levée de fonds populaire.

En effet la direction du Nordik Blades sénior a décidé de joindre sa voix à celle des membres de l’association de hockey mineur de la région, afin de tenir un quille-o-thon, ouvert à tous, sur les allées du populaire salon situé au 569 de la 1re avenue.

Ainsi, un total de 60 joueurs pourra prendre part au départ de chacune des quatre plages horaires disponible au cours de la journée.

De ce fait, le copropriétaire de l’endroit Dave Provencher et son équipe réserverons l’aire de jeu aux participants du Quillo-Thon une première fois à 10 h pour poursuivre avec d’autres plages à 13 h, 16 h et 19 h. il en coûtera la modique somme de 20 $ par personne pour participer et les fonds serviront à supporter le hockey sur glace local.

L’un des organisateurs de l’événement, Francis Corriveau, qui est aussi joueur et membre responsable de l’équipe du Nordik Blades de Val-des-Sources, souligna que d’autres activités viendront également s’imbriquer et bonifier cette journée de plaisir. Les gens seront notamment à même de pouvoir assister à la prestation musicale d’un chansonnier sur place, de même que rencontrer certains joueurs et membres du personnel du Blades qui évoluent, on le rappelle, au sein de la ligue régionale de hockey senior.

Pour s’inscrire ou obtenir de plus amples informations sur cette activité de financement sportive, les gens sont invités à entrer en contact avec les organisateurs, par téléphone au : 819-350-3981 ou encore par courriel au : [email protected]. Bienvenue à tous !