Val-des-Sources — Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs a couronné la saison estivale des emplois étudiants avec ses galas du Mérite étudiant, qui ont réuni plus de 200 personnes lors de deux soirées tenues à Val-des-Sources et Richmond les 10 et 11 septembre dernier. « Nous sommes fiers de célébrer ces ...