Guitares Godin fait don d’une guitare au Rivage du Val-Saint-François

Richmond — Guitares Godin fait don d’une guitare acoustique d’une valeur de 1000 $ au Rivage du Val Saint-François. L’instrument permettra à l’organisme voué à la santé mentale d’offrir à la population un accès à l’art musical.

La guitare a officiellement été inaugurée lors de la soirée Open Mic du 20 septembre dernier, au Café des rêves, 421, rue Principale Nord, à Richmond.

« Comme l’art fait partie intégrale de la vie au Rivage du Val Saint-François dans son approche alternative, une guitare communautaire est un merveilleux ajout. Elle sera disponible pour toute personne qui désire expérimenter ou jouer de cet instrument », souligne Isa Abraham,responsable des communications et des liens avec les communautés au Rivage du Val-Saint-François.

L’organisme considère que les conditions de vie et la communauté dans laquelle les personnes se développent sont tout aussi importantes à prendre en compte que leur situation de vie personnelle et leur santé mentale globale.

« Les soirées Open Mic du Rivage du Val Saint-François sont des moments où tous peuvent s’exprimer par la musique ou toutes autres formes d’art. Nous croyons que ces événements renforcent les liens dans la communauté en nous unissant dans l’art et l’inclusivité », de dire Isa Abraham.

Fondé en 1987, le Rivage du Val St-François est un organisme d’action communautaire autonome adhérant à l’approche de l’alternative en santé mentale qui a pour mission de favoriser l’intégration et le maintien des personnes qui vivent ou qui ont vécu une problématique de santé mentale dans la communauté du Val-Saint-François.

Situé à Richmond, l’organisme couvre l’ensemble des villes et des municipalités du territoire du Val-Saint-François.

À travers une vision large et inclusive de la citoyenneté des personnes qui ont vécu, qui vivent ou qui tentent d’éviter une problématique en santé mentale, les pratiques d’actions et d’interventions du Rivage visent à renforcer les liens mutuels entre les personnes et leur communauté et à soutenir l’interaction entre les processus d’appropriation de pouvoir des individus et des communautés.