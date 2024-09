Secours-Amitié Estrie lance sa campagne de financement

Actualités — L’Étincelle — Secours-Amitié Estrie (SAE), un pilier de la prévention en santé mentale en Estrie, annonce le lancement de sa campagne de financement annuelle. Intitulée « Aidez-nous à répondre à l’appel », cette campagne vise à recueillir 20 000 $ pour soutenir financièrement le maintien des services de l’organisme, dont le service d’écoute téléphonique, le recrutement de nouveaux bénévoles à l’écoute et le déploiement de son offre de formations à l’écoute active au sein de la communauté estrienne.

Les bénévoles du service d’écoute téléphonique de SAE répondent, depuis plus de 51 ans, à environ 10 000 appels annuellement. Il est important de mentionner que les dons recueillis servent principalement à financer toutes les actions en lien avec ce service, soit : des étapes de sélection rigoureuses, un encadrement adapté et personnalisé, des formations continues, un matériel adéquat, tout cela dans un milieu de vie accueillant et dynamique.

« Ainsi, chaque contribution financière envoie un message d’appui et de reconnaissance à toute l’équipe de SAE », précise Patricia Hamel, directrice générale de Secours-Amitié Estrie.

Le recrutement, la sélection et la formation des bénévoles à l’écoute sont au cœur des activités de SAE. « Chaque bénévole formé est une personne de plus prête à offrir un accompagnement personnalisé. Nous avons besoin de recruter encore plus de citoyens et de citoyennes. Alors toute personne qui souhaite devenir un pilier de soutien pour ceux et celles qui en ont besoin et vivre une expérience humaine riche au sein d’une grande équipe est la bienvenue. Toutes les personnes qui s’impliquent sont des catalyseurs de changement, car elles ont toutes l’intention de donner le meilleur d’elles-mêmes pour le mieux-être de leur communauté », souligne Mme Hamel.

Cette année, SAE met en lumière son engagement renouvelé envers le développement de communautés bienveillantes en Estrie par l’apprentissage et la pratique de l’écoute active comme outil de prévention en santé mentale.

Des formations accessibles

Pour atteindre cet objectif, SAE offre des formations à l’écoute active destinées aux individus, entreprises et organismes de l’Estrie. Ces formations visent à permettre aux participants d’acquérir une théorie et de la mettre en pratique afin de développer les compétences nécessaires pour offrir une écoute de qualité à son entourage.

Les personnes souhaitant appuyer cette initiative peuvent faire un don en ligne via le site web de SAE à l’adresse www.secoursamitieestrie.org/jedonne.