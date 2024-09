Un souper-bénéfice réinventé à Saint-Claude

Saint-Claude — En collaboration avec les Canards du Lac Brome, la première édition du souper bénéfice « du bonheur en bouche » aura lieu le samedi 19 octobre prochain au Centre 4 Vents de Saint-Claude. Les profits seront remis à la Maison de la famille les Arbrisseaux.

Avant, l’activité se déroulait sous le nom « Bison en fête ». La municipalité de Saint-Claude a décidé de revoir la formule du souper-bénéfice ; le canard prend maintenant toute la place afin faire connaître l’élevage du canard de Pékin, par les Canards du Lac Brome.

Voici les 5 choix qui seront proposés aux visiteurs : magret de canard, pâté de canard champêtre, saucisse de canard orange & canneberge, fusilli Alfredo au canard effiloché et pilon de canard laqué.

Plus de 120 personnes sont présentes chaque année pour déguster de la viande sauvage apprêtée de différentes façons, et ce depuis plus de 20 ans.

« Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son de l’orchestre Estelle & Ray. Il y a possibilité de venir gratuitement à la soirée à partir de 21 h pour les gens intéressés », ajoute François Séguin, intervenant en loisir et en communication à la municipalité de Saint-Claude

Les billets sont déjà en vente au coût de 65 $. Pour s’en procurer, il suffit de communiquer au bureau municipal au 819 845-7795, poste 3.