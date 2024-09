La mascotte Glacix voit son comité organisateur passer le flambeau

Danville — C’est avec une certaine surprise que les citoyens de Danville ont récemment appris que l’ensemble des huit membres formant l’actuel comité organisateur du traditionnel Carnaval des Glaces allaient se retirer prochainement pour ainsi laisser place à la relève.

La grande majorité de ceux-ci, étant impliqués depuis une dizaine d’années maintenant, ont jugé que le moment était opportun pour passer le flambeau. Pour le président des cinq dernières années, Marc-André Demers, il n’est aucunement question de problématique à l’interne ou de mésentente avec qui que ce soit qui aurait pu mener à une vague de démission en règle de la part des organisateurs.

En entrevue téléphonique avec l’auteur de ces lignes, M. Demers se fit rassurant sur ce point.

« Je comprends qu’il peut sembler particulier de voir tout le monde quitter en même temps, mais non je peux vous assurer qu’il n’y a pas de chicane ou mésentente du tout, bien au contraire. En fait, nous travaillons ensemble depuis très longtemps et nous avons plutôt développé une belle synergie de groupe. C’est donc avec joie que nous avons œuvré tous ensemble à tenter d’offrir une programmation des plus relevées à chacune des éditions auxquelles nous avons participé. Cela dit, il arrive un moment où nous devons revoir nos disponibilités personnelles et essayer de trouver l’équilibre et la meilleure façon de concilier travail, famille et implication sociale. Je crois que notre équipe était rendue-là et de savoir que certains avaient déjà soulevé leur intention de céder leur siège, aura peut-être eu pour effet d’en inciter d’autres à analyser leur propre position. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli et d’avoir apporté le maximum de ce que nous avions à offrir à l’événement que nous fassions maintenant appel à ceux et celles qui aimeraient former un nouveau comité et poursuivre l’aventure à leur façon. », de confier sereinement monsieur Demers.

Également présente lors de l’entrevue et abondant dans le même sens que son conjoint, Mme Geneviève Grondin, aussi membre du comité sortant, ajouta que de nouvelles implications et de tout nouveaux défis communautaires attendent assurément certains démissionnaires au cours des prochains mois.

Bien que les coûts d’exploitations s’avèrent de plus en plus onéreux et que les besoins en subventions et partenaires financiers se font encore plus criants, il est important de mentionner que les coffres du Carnaval des Glaces ne sont pas à sec et que le comité dispose d’un budget qui sera transféré à la nouvelle organisation.

« Ce n’est pas une cachette que les coûts généraux ont augmentée significativement au cours des dernières années et c’est pourquoi nous recommandons au prochain groupe d’avoir au moins sept à huit personnes, de se répartir les tâches le plus possible, et de demeurer à l’affût des aides financières qui pourraient s’avérer disponibles afin de peut-être venir élargir quelque peu leurs marges de manœuvre dans l’avenir et ainsi permettre d’assurer la pérennité du Carnaval. De ce fait, les gens qui seraient désireux de s’investir dans l’organisation et/ou obtenir de plus amples informations peuvent entrer en contact avec nous jusqu’à la fin du mois de septembre, date à laquelle nous avons prévu cesser les activités du comité. Il est bien entendu que si des personnes se manifestent, il nous fera grand plaisir d’apporter notre aide et notre appui pour une saine transition. », de conclure M. Demers.

Ce dernier ne manqua pas de remercier au passage tous les organisateurs actuels et passés du Carnaval des Glaces, l’ensemble des bénévoles qui ont permis de rendre cette fête hivernale possible année après année, la ville de Danville, les artistes qui sont passés au fil des éditions, ainsi que tous les intervenants qui ont collaboré de près ou de loin à faire du Carnaval, un rendez-vous des plus attendus chaque hiver à Danville.