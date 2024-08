Le CAB des Sources souligne le départ à la retraite de Claude Daigle

Val-des-Sources — Le 5 septembre prochain marquera une journée des plus particulières pour l’équipe du centre d’action bénévole des Sources qui verra l’un de ses piliers quitter ses fonctions au sein de l’organisme, afin de prendre une retraite assurément bien méritée.

En effet, œuvrant principalement au niveau de la gestion administrative et comptable depuis plus de 34 ans maintenant, M. Claude Daigle verra ce premier jeudi de septembre devenir un tremplin vers une nouvelle sphère de sa vie personnelle et professionnelle.

Ainsi la direction du CAB des Sources et l’ensemble de ses membres pour souligner l’apport de M. Daigle à l’essor de l’organisme au fil des dernières années. Retraçons ensemble quelques-unes des grandes lignes de la carrière communautaire de M. Daigle.

« Ayant tout d’abord joint la Maison d’Action bénévole de l’Or blanc (MABOB) en septembre 1990. L’homme originaire d’Asbestos aura su inspirer ses collègues, les bénévoles ainsi que ses divers collaborateurs par son éthique de travail et son engagement constant. Apprécié de tous et grandement impliqué dans la défense des droits des employés, M. Daigle aura également su faire sa marque en tant que pilier au niveau de l’entretien et du développement du CAB des Sources. »

C’est donc avec respect et en toute humilité que le journal Actualités-l’étincelle joint sa voix à celle de l’équipe du CAB, afin d’adresser également ses meilleurs souhaits de retraite à M. Claude Daigle.