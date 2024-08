Le Diocèse de Sherbrooke célèbre 150 ans d’histoire

Actualités — L’Étincelle — Le samedi 24 août 2024, le Diocèse de Sherbrooke marquera un jalon important de son histoire en célébrant ses 150 ans d’existence et d’engagement au Sanctuaire de Beauvoir. Cet événement d’envergure, ancré dans le patrimoine régional, offre une journée riche en découvertes culturelles et en activités familiales qui sauront captiver les visiteurs de tous âges.

Dès 9 h, le public sera invité à revivre l’histoire du diocèse à travers des entretiens avec des personnages historiques, présentés par l’abbé Gilles Baril, qui retraceront les grandes étapes de cette institution emblématique.

Le Sentier méditatif Maurice Zundel et celui de la Marche évangélique seront le théâtre d’animations tout au long de la journée, mettant en lumière les trésors cachés de ce lieu sacré.

Les familles pourront explorer des kiosques d’artisans locaux et de plusieurs partenaires du diocèse, participer à un rallye chasse au trésor animé par la Famille-Marie-Jeunesse, et profiter d’une multitude de divertissements tels que des jeux gonflables et des jeux d’adresse géants. Un camion-cuisine sera également sur place pour combler les appétits.

L’aspect culturel de la journée sera également à l’honneur avec des prestations musicales, dont un trio à cordes et la Chorale des familles, qui accompagnera la grande messe du 150e à 16 h présidées par l’archevêque Luc Cyr, célébrée en plein air. Ce grand rassemblement se veut non seulement une célébration de l’histoire du diocèse, mais aussi une occasion de renforcer les liens communautaires.

Cette journée promet de laisser une empreinte durable dans la mémoire collective. Les participants sont invités à apporter leurs chaises de jardin pour profiter pleinement de cette célébration qui allie tradition, culture, et convivialité dans un cadre naturel exceptionnel.