Le CIUSSS de l’Estrie CHUS à la recherche de 110 familles d’accueil

Val-des-Sources — Une équipe du CIUSSS de l’Estrie CHUS était de passage au marché public de Val-des-Sources samedi dernier, afin de rencontrer la population, de les sensibiliser aux besoins grandissants au niveau des familles d’accueil et ainsi répondre à l’ensemble de leurs questions sur le sujet.

Cette initiative était la deuxième du genre à être réalisée en Estrie au cours des derniers mois, alors qu’un kiosque d’informations similaire avait aussi été érigé à Sherbrooke lors d’un événement un peu plus tôt cette année.

De ce fait, une équipe œuvre depuis février à faire connaitre davantage les besoins en matière de ressources d’hébergement en milieu familial de type famille d’accueil. Ainsi, Mmes Élyse Paquette et Fany Banville, toutes deux travailleuses sociales au CIUSSS de l’Estrie, travaillent notamment en ce sens.

Lors d’une entrevue accordée à l’auteur de ces lignes, Mme Banville confiait que l’Estrie était présentement à la recherche de 110 familles d’accueil pour combler les besoins au niveau jeunesse (0-17 ans) sur son territoire.

Cette dernière spécifia cependant que tous les jeunes qui ont des besoins actuels sont desservis, mais qu’il est important de pouvoir compter sur une plus grande banque de possibilité, afin de pouvoir offrir un milieu de vie bien adapté aux bénéficiaires, évitant notamment ainsi de déplacer les enfants dans des régions éloignées et/ou inconnus.

« Il y a un cadre de référence qui est régi et bien défini afin de se qualifier pour devenir famille d’accueil. Il existe certains mythes sur le sujet et c’est donc ce que nous tentons de démystifier pour les gens à l’aide de diverses séances d’informations. Nous sommes là pour accompagner les gens et il est par ailleurs impératif que ces derniers n’hésitent pas à tout mettre en œuvre pour aller chercher la bonne information auprès des ressources compétentes. », confia-t-elle.