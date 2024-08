Une femme de St-Adrien à la tête du premier sommet international

Saint-Adrien — Originaire de Victoriaville et résidente de Saint-Adrien depuis quelques mois seulement, Alexandra Ferron en est actuellement à peaufiner les derniers détails du tout premier sommet international sur la santé émotionnelle de la femme que cette dernière organise et tiendra exclusivement en ligne au cours du présent mois.

Répartie en deux blocs de conférences, soit tout d’abord du 19 au 23 août et ensuite du 26 au 28 août, les participantes inscrites pourront assister à un total de huit journées d’activités interactives où la métamorphose émotionnelle sera notamment abondamment abordée.

Nutritionniste de formation, professeure de Yoga et adepte de la pleine conscience, Alexandra Ferron s’est aujourd’hui davantage tournée vers l’écriture et l’enseignement de la métamorphose des émotions, permettant de mieux connecter avec son corps et ainsi tenter de prévenir des inconvénients ou malaises physiques par des deuils et/ou émotions refoulés.

Spécifiant très clairement qu’il ne s’agit en aucun cas d’un traitement médical, mais bien d’enseignements munis d’informations indicatives et d’accompagnements personnalisés volontaires, lesquels ne se substituant d’aucune façon à un diagnostic de professionnels de la santé, Mme Ferron se permet tout de même de témoigner des bienfaits qu’elle a elle-même ressentis à la suite d’un travail de reconnexion personnel.

« Il y a quelques années j’ai eu une période difficile dans ma vie personnelle où je me suis mise à manger mes émotions et où des enjeux de santé successifs importants sont ensuite apparus. On parle notamment de problèmes de digestions, d’un problème dans un sein, ainsi que rien de moins qu’un fibrome utérin. J’entrepris alors une démarche bien personnelle de canalisation avec moi-même en y intégrant la télépathie dans le but d’essayer d’entrer en contact avec mon corps et mes organes. À l’aide de ce volet dit de magie intérieure, j’ai compris que beaucoup de ces problèmes, pour ne pas dire son ensemble, provenaient fort possiblement d’un même créneau, soit celui d’émotions, de deuils ou de tristesses demeurées enfouis. S’en est suivi une série de rituels afin d’évacuer et libérer les émotions refoulées. Aujourd’hui je suis libéré de ces malaises qui m’affligeaient. Or, depuis j’ai entre autres choses fondé l’école de magie Capucine, qui intègre la métamorphose émotionnelle et tente d’accompagner les femmes pouvant être aux prises avec de tels problèmes similaires. Bien que le sommet international s’adresse principalement aux femmes du Québec et de l’Europe, les hommes sont également les bienvenus aux ateliers en lignes, car il est certain que cela peut aussi les rejoindre dans leur quête individuelle. », de commenter généreusement « Tourlou ».

Cette dernière se dit consciente qu’il s’agit d’un sujet encore plutôt marginal pour certains, mais elle souligna avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance que le niveau d’écoute, d’intérêt et d’ouverture des gens est de plus en plus grandissant.

Alexandra Ferron ajouta également que le sommet est structuré de manière qu’il puisse répondre à tous les budgets, avec comme coût d’inscription, une contribution consciente suggérée allant de la gratuité à plus d’une centaine de dollars selon les choix.

Pour en apprendre davantage sur le sujet ou pour participer au 1er sommet international sur la santé émotionnelle de la femme, il est possible de visiter le site internet de l’école de magie Capucine à l’adresse www.ecoledemagiecapucine.com, ou encore consulter la page Facebook de l’école.