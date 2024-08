Représentation estivale soutenue de la part des cadets dans les Sources

Wotton— Les cadets de la sureté du Québec, attitrés à la couverture de la MRC des Sources, auront assuré une présence en continu tout au long de leur passage en saison estivale, à la grande satisfaction de la population.

En plus de leur parcours conventionnel, plusieurs auront ainsi été à même de croiser messieurs James Niquette et Charles Tremblay à l’un ou l’autre des événements sur le territoire de la MRC au cours de ces quelques semaines.

Festival, tournois sportifs et fête de village, ces derniers ont assuré une représentation accrue du service de police, en allant à la rencontre de la population. Le volet de sensibilisation auprès des jeunes aura sans contredit également été un élément important de leur travail sur le terrain cet été.

Ils auront ainsi laissé la marque de passage remarqué et remarquable dans les Sources cette année. On se permet donc de souligner leur implication, en leur souhaitant tout le succès possible pour la suite de leur formation de policier.