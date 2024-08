Val-des-Sources vibrera à la 45e édition du Festival Gourmand

Val-des-Sources — Les derniers préparatifs vont bon train pour la présentation de la 45e édition, du toujours très attendu, Festival des Gourmands de Val-des-Sources.

Revampée dans le cadre de l’année du 125e anniversaire de la ville, la formule 2024 se veut en quelque sorte un hybride jumelant à la fois la continuité et l’histoire, à celle d’une perspective nouvelle axée sur l’avenir.

Comptant notamment sur un tout nouveau conseil d’administration avec à sa tête la jeune professionnelle Katerine Gauthier, le festival Gourmand proposera une programmation des plus variées, qui saura assurément rejoindre positivement un maximum de festivaliers.

Ainsi, comme annoncé dans nos pages il y a de cela quelques semaines déjà, le parc Dollard revêtira de nouveau ses plus beaux atours du 15 au 18 août prochain, afin d’accueillir des gens de partout en région et même en province pour ce rassemblement populaire pleinement teinté de valeurs bien locales.

Spectacles musicaux d’envergures tout au long de la fin de semaine, avec entre autres les Jonathan Roy, Jonas Tomalty, Dave Fenley et le groupe Bleu Jeans Bleu. Le retour de la place de la gourmandise qui est la figure emblématique même du festival, ainsi qu’animations et activités pour toute la famille.

Le tournoi de balle lente sera aussi de retour au terrain Lou-Richard.

Parmi les quelques changements notables, les gens seront à même de constater l’absence de la parade dans les rues de la ville cette année, ainsi que le remplacement du plateau de manèges par l’implantation du plus gros parc de jeux gonflables en Estrie, de même que la disparition de la vente de billet du traditionnel tirage du festival.

« Nous sommes conscients que certains changements peuvent apporter des questionnements et commentaires, mais il faut comprendre que nous formons une nouvelle équipe au CA et que les délais de réalisations étaient restreints dans certains cas. Bien que la structure générale demeure somme toute la même, notre équipe s’est aussi positionnée en faveur d’une vision d’expérimenter des volets de nouveautés et de diversification, en gardant toujours en tête la notion de rentabilité, afin d’assurer une pérennité de l’événement. Il est clair qu’une certaine fébrilité s’installe à l’approche de la date parce que l’on souhaite évidemment que ce soit un succès pour tous. Mais cela dit c’est un bon stress quand même, car nous sommes convaincus d’avoir pu concocter une programmation intergénérationnelle des plus intéressantes pour les festivaliers. Je dois dire que nous avons une belle synergie de groupe au sein de la dizaine d’administrateurs engagés et l’appui de la ville est fantastique depuis le début. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir compter sur la générosité des conseils et/ou de la mémoire d’anciens administrateurs et je les en remercie. », de commenter Mme Gauthier.

« Pour ce qui est du retrait des billets pour le tirage du Festival, il s’agit d’une décision de groupe où l’on désirait tenter une approche dynamisée et quelque peu différente pour cette année. Encore une fois, nous avons tous travaillé très fort et en toute humilité pour ce que l’on croit être le meilleur du possible dans les circonstances et nous serons certes ouverts aux commentaires constructifs de la part de la population pour le bien du festival dans l’avenir. », de conclure la sympathique valsourcienne.