Pour contrer le vol des vélos : Garage 529

Val-des-Sources - La levée de fond Gagne ton Ciel au profit de l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE), revient pour une quatrième année à la place de la Traversée et au cœur de l’ancien puits minier à Val-des-Sources. L’initiateur du projet et membre du comité organisateur avec plus d’une vingtaine de précieux bénévoles, José ...