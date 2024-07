Programmation bonifiée pour Danville s’Active

Danville — Malheureusement grandement impactée par la pluie lors de la première édition l’an dernier, la ville de Danville revient à la charge en 2024 avec son initiative festive portant le nom de Danville s’Active.

Rappelons qu’avec cette fête, le souhait de la municipalité, de son conseil et de son comité loisir est notamment de concocter un événement qui se veut à la fois, rassembleur, familial, intergénérationnel, actif et culturel.

C’est donc dans une optique de faire découvrir et/ou bien redécouvrir les installations de loisirs de Danville à ses citoyens, tout en favorisant l’activité physique, ainsi que les échangent entre personnes, que le comité organisera simultanément un tournoi de balle lente amical au terrain Donald-Roy et un tournoi de tennis sur les courts aux abords du centre Mgr Thibault.

Pickleball, Skate Park et activité libre à la piscine sont aussi prévus à l’horaire du créneau sportif.

De plus, au moment d’écrire ces lignes, des pourparlers étaient toujours en cours, afin de possiblement pouvoir compter sur la tenue d’autres activités, telles qu’un tournoi de fers à la salle des chevaliers de Colomb, une vente-débarras, ouvert au public sur inscription, le long de la rue de la Briqueterie et également accueillir les jeunes du soccer mineur pour des joutes sur le terrain du centre Mgr Thibault.

Présenté en juin l’an dernier, les organisateurs de Danville s’Active ont plutôt choisi cette fois de tenir l’activité en août, tout en y jumelant la traditionnelle Fête des générations.

« Ayant connu la déception de devoir annuler plusieurs activités de l’événement l’an dernier, nous avions l’ambition de revenir en force pour notre deuxième édition. Or, l’idée de jumeler les deux fêtes, afin d’offrir une programmation bonifiée et plus complète, nous apparaissait fort intéressante. Je trouve également important de mentionner que la ville tient à faire participer le plus d’acteurs du milieu possible dans ses actions, alors c’est pourquoi plusieurs organismes danvillois se joindront à la fête dans divers rôles et implications au cours de nos deux journées d’activités. », de commenter Richard Lefebvre, conseiller municipal et membre du comité des loisirs.

De plus, Danville s’Active s’est récemment adjoint la collaboration d’un commanditaire d’envergure pour l’événement avec l’appui du concessionnaire d’automobiles usagées JN auto.com.

« L’intérêt démontrée par les copropriétaires Stephan Belcourt et Sébastien Marcotte à vouloir s’investir et contribuer avec nous à la consolidation de la mise sur pied d’une fête de la trempe de Danville s’Active, représente assurément un atout exceptionnel pour Danville, ses citoyens et l’événement en lui-même. Nous avions déjà quelques partenaires locaux fort précieux, alors d’avoir la possibilité d’y ajouter la présence de JN auto comme commanditaire principal, est vraiment une excellente nouvelle. », de poursuivre le conseiller.

Ainsi, si les nombres d’équipes le permettent, les tournois de balle et de tennis débuteraient le vendredi soir 9 août pour se poursuivre le lendemain, alors que du côté du centre communautaire Mgr Thibault, un repas blé d’Inde gratuit sera servi, en prémices d’un début de soirée à volet jeunesse.

Les activités reprendront au 51 de la rue Cleveland le samedi 10 août vers 10 h pour se poursuivre toute la journée et se conclure avec une soirée de danse country animée par la troupe des Winslow Dancers, suivi d’un spectacle de musique du populaire groupe 100 % Côlons sous le chapiteau JN auto.com et d’un super feu d’artifice.

Souper spaghetti, jeux gonflables, jeux de kermesses, ainsi que des tirages, dont notamment celui de la location d’un véhicule de chez JN auto pour une fin de semaine complète, de même que la présence d’un service alimentaire et de bar en continu sur les différents viendront également agrémenter l’événement danvillois.