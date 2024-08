Offre de service accentué avec l’ouverture d’un café à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Toujours soucieuse d’accompagner les parents et les familles dans leur quotidien, la Maison des familles FamillAction des Sources inaugurera sous peu un tout nouveau lieu de rassemblement et de réseautage possible, avec l’ouverture prochaine du café Henri et Victoria.

Situé au rez-de-chaussée de son bâtiment du 266 de la 1re avenue à Val-des-Sources, ce petit café d’environ une cinquantaine de places aura pour objectif de venir complémenter l’offre de l’organisme à ses membres et à la population en général.

Ayant puisé son nom dans l’histoire de la ville d’Asbestos, alors qu’il rend hommage non seulement à la mémoire du premier maire élu, Henri Roux, mais également à son épouse Victoria et de qui est né sept enfants. Un lien s’avérant assurément des plus opportuns pour la Maison des familles FamillAction.

Il va sans dire que l’ajout d’un lieu comme celui-ci démontre une fois de plus la flexibilité dont fait preuve l’organisme. Cela en s’adaptant continuellement aux besoins des usagers et en tentant d’offrir une gamme substantielle de services, activités, ressources, outils et soutien aux familles, leur permettant ainsi de favoriser des rencontres, d’échanger entre eux, le développement du sentiment d’appartenance et de connecter de manière plus directe avec leur milieu de vie.

Dès l’ouverture, dont la date n’est pas encore connue exactement, les clients pourront se procurer du café de qualité supérieur, de même que certaines viennoiseries, sandwichs et autres produits qui viennent généralement garnir les menus de styles bistro.

Pour la directrice générale de l’OBNL, Caroline Payer, l’arrivée de ce café thématique est une excellente nouvelle. Au sens où un important lieu communautaire est créé à même un des bâtiments de services de l’organisme et qu’il viendra assurément aider à lutter contre l’isolement social.

«Nous sommes à la fois ravis et fébriles à l’idée de bientôt ouvrir les portes du café Henri et Victoria. Nous allons pouvoir y accueillir une clientèle sept jours sur sept, de 7 h à 19 h. La Maison des Familles est notamment reconnue pour son accueil chaleureux, un des aspects qui se transposera également à l’intérieur de notre futur espace lunch. », de commenter, Mme Payer.

Employant déjà 13 personnes à temps plein, la direction de la Maison des Familles FamillAction estime que l’ajout du commerce d’offres alimentaires devrait éventuellement créer de deux à trois emplois supplémentaires au sein de l’organisme.

Fondé au cours de l’année 2000 par un comité formé de mamans désirant promouvoir la socialisation des familles. L’organisme Maison des Familles FamillAction, tel qu’on le connaît aujourd’hui, a officiellement été créé quant à elle en 2005. Depuis, cette dernière étend ses services à l’entièreté du territoire de la MRC des Sources et compte en moyenne un peu plus de 80 familles membres chaque année.

Bien qu’une somme symbolique de 10 $ est demandée en guise d’adhésion [« ... nos événements sont inclusifs et on ne refuse per- sonne à la porte de nos activités, qui forment une programmation hebdomadaire diversifiée et dynamique. »], tel que le soulignait la directrice générale en entrevue téléphonique.

Pour plus de détails sur l’organisme ou encore pour rencontrer une personne intervenante, les gens peuvent consulter la page Facebook de FamillAction, communiquer par téléphone 819-879-0902, internet ou bien se présenter directement à l’un ou l’autre des deux points de services situés à Val-des-Sources : 454 Rue Binette (bureaux administratifs), ainsi qu’au 266 de la 1re avenue.

