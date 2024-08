Bonification de l’offre alimentaire abordable pour la population

Val-des-Sources — Fondée à Saint-Adrien au cours d’années 90 par Lise Picard et son con- joint Jocelyn Larrivée, le service de traiteur et méchoui Buffet Lise a officiellement changé de main en février 2023.

La vente complète de l’entreprise et de ses équipements au couple d’entrepreneurs valsourciens formé de Stéphanie Mayette et Luc St-Laurent.

L’entreprise est aujourd’hui bien installée dans les locaux rénovés et spécialement aménagés du 261 de la rue St-Hubert à Val-des-Sources. Les nouveaux propriétaires ont fervent désir de poursuivre dans la même veine de qualité et du service que ses prédécesseurs, qui ont fait la renommée de l’entreprise.

Bien entendu, le couple souhaite également apporter sa touche bien personnelle, tout en élargissant encore davantage le créneau d’offre à la population.

Travaillant dans le domaine de la restauration rapide depuis quelque temps déjà, Stéphanie Mayette portait en elle une fibre entrepreneuriale qu’elle souhaitait un jour voir s’épanouir.

Après avoir remarqué une annonce sur les ré- seaux sociaux de la mise en vente du service traiteur, Mme Mayette et son conjoint, qui œuvrait alors dans le camionnage pour sa part, ont décidé de faire le saut et ainsi se porter acquéreurs de l’entreprise bien connue.

La motivation fut sans appel dès le départ du côté de la nouvelle copropriétaire, qui décela rapidement que le type d’entreprise allait entière- ment répondre à ses aspirations.

Ayant été propriétaire d’une ferme de la région pendant plusieurs années, Luc St-Laurent amenait quant à lui une expérience en gestion à la fois rassurante et fort intéressante au projet, ce qui fit que le couple avait les bases nécessaires pour bien relever ce nouveau défi.

«Natifs de Danville tous les deux, nous sommes maintenant résidents de Val-des-Sources depuis très longtemps et pour nous c’était naturel d’installer notre commerce ici même. », souligne Stéphanie Mayette.

Il est important de mentionner que Buffet Lise n’a pas peut-être plus pignon sur rue à Saint- Adrien, mais que le service au territoire desservi par le passé demeure, allant même jusqu’à se voir élargi.

« Nous voulons demeurer une référence dans les Sources et environs, ça, c’est certain. Nous ambitionnons également élargir notre offre parce que des traiteurs il n’y a en plus autant que par le passé et nous croyons humblement être en mesure d’offrir un service de qualité à coût très intéressant pour le client. Pour nous c’est une valeur primordiale que celle de rendre l’offre alimentaire accessible. », ajoute pour sa part M. St-Laurent.

Bénéficiant des conseils, du transfert de connaissances, de la formation, de la collaboration et même du travail des anciens propriétaires, l’administration actuelle se dit elle-même des plus choyée de pouvoir compter sur un soutien de cette qualité de la part de personnes extraordinaires, qui au final, permettent une transition optimale pour tous. Parmi les nouveautés que Buffet Lise veut apporter, il y a notamment le projet de repas en comptoir prêt-à-manger, qui devrait voir le jour au cours des prochains mois.

« Nous sommes à préparer notre volet de prêt- à-manger qui sera disponible à notre petit espace de vente à l’avant sous peu. C’est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et nous avions sélectionné notre lieu physique en conséquence également avant de faire l’achat du bâtiment. L’idée n’est aucunement de tenter de concurrencer qui que ce soit dans ce domaine, mais plutôt de venir en complémenter avec ce qui existe. Cela en offrant un menu de prêt-à-manger abordable et nutritif, car c’est un besoin qui est nommé dans la région et nous désirons être le plus près des gens possibles et de leurs besoins. Pour ce qui est du service traiteur, nous avons entre autres augmenté les choix végétariens et incorporés un peu plus de poisson. Nous sommes aussi toujours ouverts aux demandes et propositions des clients. », de poursuivre Stéphanie Mayette.

Pouvant desservir une vaste quantité de cou- verts de quelques dizaines jusqu’à plusieurs centaines de ceux-ci, Buffet Lise souhaite s’im- poser de plus en plus comme étant une offre de services alimentaires complémentaire stable, accessible et abordable, qui saura accompagner le quotidien des gens de sa communauté et d’ailleurs.