Le CAB des Sources ajoute à son apport avec l’installation d’un caveau communautaire

Val-des-Sources - Le Centre d’action bénévole des Sources travaille sans cesse à trouver les moyens de bonifier ses offres d’aides et de soutiens à la population.

Le directeur général Christian Boucher était on ne peut plus fier d’annoncer que le CAB avait été sélectionné par Moisson Estrie. À la suite d’un appel d’offres, pour devenir l’organisme pivot de la MRC des Sources en ce qui a trait à l’accueil et la redistribution d’aide alimentaire dans son milieu.

De ce fait, M. Boucher et son équipe ajouteront une autre adresse de points de services. Alors que le CAB installera un caveau communautaire de légumes ainsi que des congélateurs et une unité de style chambre froide dans le bâti- ment abritant autrefois la boulangerie Multi- Marques.

Le tout afin d’y accueillir les dépôts et arrivages d’aliments et en faire bénéficier l’ensemble des partenaires de la MRC. De plus, le service d’aide alimentaire La Manne déménagera, lui aussi, dans ses nouveaux locaux du 409 de la première avenue. Étant la propriété de la ville de Val-des-Sources, le Centre d’action bénévole a paraphé une entente de location valable pour les 10 prochaines années.

«Il s’agit de la première phase d’un projet sur lequel notre équipe travaille depuis un peu plus d’un an maintenant. Nous sommes très fiers de pouvoir aller de l’avant et de nous établir dans des installations qui correspondront assurément à nos besoins et qui s’avéreront centrales et névralgiques pour l’ensemble de nos services de soutien alimentaires. Nous avons une belle collaboration de la part des instances de la ville, qui procéderont aussi à une revampe de la devanture de l’édifice au cours des prochains mois. », de commenter généreusement, mon- sieur Boucher, lors d’un entretien téléphonique.

Ce dernier ajoute que l’on évalue entre 750 et 1000 personnes mensuellement, à qui pourront bénéficier les nouvelles installations de soutien alimentaire à faible coût sur le territoire.

Bien entendu l’organisme maintient son implication au sein de ses autres volets communautaires.

« Nous aimerions réitérer le fait que le CAB est une ressource disponible et à l’écoute des be- soins des gens. De ce fait, j’aimerais rappeler la présence d’une travailleuse sociale pour aînés, qui est disponible pour accompagner leur quotidien et répondre à certains de leurs besoins. », conclu le directeur général du Centre d’action bénévole des Sources.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources