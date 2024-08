Plus d’un siècle à accompagner les familles de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Bien implanté dans la ville d’Asbestos/Val-des-Sources depuis 1911, le Centre Funéraire Dupuis poursuit encore aujourd’hui sa mission d’accompagner avec réconfort les personnes et les familles à travers les différentes étapes du deuil.

Pour l’entreprise aux convictions humaines profondes, que tout cela se fait en orchestrant des services et rituels funéraires à la hauteur des at- tentes de leur clientèle.

Toujours guidés par les mêmes valeurs fonda- mentales d’écoute, d’empathie, de dignité, de pérennité et de respect qu’avait su inculquer le patriarche fondateur, M. Georges Dupuis.

Les salons Dupuis ont certes été de dignes témoins privilégiés du temps qui a su marquer les générations asbestriennes.

D’entreprise de pompes funèbres occasionnelle au départ, car Georges Dupuis proposait ce service au travers de ses occupations à son atelier de portes et fenêtres, le centre funéraire Dupuis s’est avéré des plus prospères au fil des décennies suivantes.

Après avoir suivi les traces de son père Georges, en s’initiant au métier en pleine pandémie de grippe espagnole, alors qu’il n’avait que 16 ans, M. Roland Dupuis reprit officiellement les rênes de l’entreprise au décès de son père en 1945.

Pierre et Jean-Guy continuèrent de se trans- mettre dans la famille par la suite, alors que Pierre, le fils de Roland assura la relève à son tour à la tête de l’entreprise à compter de 1973.

Aujourd’hui, M. Pierre Dupuis tend graduellement le flambeau à son fils Paul, lui qui représente officiellement la quatrième génération de gestionnaires à diriger la destinée des Centres Funéraires Dupuis et de ses entités commerciales affiliées, Maison Funéraires Audet et Maison Funéraire Beaudoin-Ferland-Dupuis.

Bien que le Centre Funéraire jouisse à présent d’une grande diversité de points de services, il n’en demeure pas moins que le propriétaire Pierre Dupuis ne cache pas son attachement naturel à la ville qui l’a vue naître et aux liens qui unissent sa famille aux citoyens qui ont fait l’histoire d’Asbestos/Val-des-Sources.

« Il y a plusieurs souvenirs qui me viennent en tête lorsque l’on parle d’Asbestos, certains heureux et d’autres malheureusement beaucoup moins. Je pense notamment à la tragédie d’Eastman en 1978 où 40 personnes, provenant pratiquement ou sinon tous d’Asbestos et Danville, ont trouvé la mort, alors que l’autobus qui les ramenaient d’une sortie au théâtre à plongé dans le lac d’Argent. C’était le désarroi en ville, nous avions alors travaillé de pair avec d’autres maisons funéraires locales et je me souviens que nous avions même utilisé l’espace de l’aréna pour y installer les corps. Ce fut assurément l’un des moments les plus mar- quants et des plus difficiles qui me remonte en mémoire », d’expliquer M. Dupuis, ce dernier ajouta aussi que d’autres événements d’importances, comme les décès de trois adultes et cinq enfants causés par une explosion survenue en 1962.

Le journal La Tribune rapportait d’ailleurs à l’époque que celle-ci avait complètement détruites deux maisons en plus d’endommager l’an- cienne boulangerie de la rue Lafrance.

« C’est sûr que le souvenir du glissement de terrain du bord de la mine en 1971 est aussi très présent. Comme nous étions nous aussi dans le périmètre touché, nous avions dû réagir rapidement pour récupérer notre matériel et nous relocaliser. », de poursuivre Pierre Dupuis.

Habitant à l’extérieur de la région depuis quelques années déjà et confiant la gestion des opérations quotidiennes du salon valsourcien à Michel Roy et Christian Dupuis, Pierre Dupuis réitère son plaisir à revenir à la source mère de l’entreprise actuelle quelques fois par mois.

«J’aimerais très sincèrement remercier l’en- semble des familles qui nous font confiance de- puis tant d’années, pour les accompagner dans leurs moments de deuils. Il est vrai que les temps évoluent et que le type d’obsèques, ainsi que certains rites funéraires ont changé aussi, mais sachez que nous sommes toujours là pour vous ainsi que vos proches, avec un regard humain et respectueux de vos choix et de votre volonté.», de conclure humblement l’homme d’affaires.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources