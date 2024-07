L’ancien puits minier accueillera l’événement-bénéfice «Gagne ton ciel»

Val-des-Sources - La levée de fond Gagne ton Ciel au profit de l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE), revient pour une quatrième année à la place de la Traversée et au cœur de l’ancien puits minier à Val-des-Sources.

L’initiateur du projet et membre du comité organisateur avec plus d’une vingtaine de précieux bénévoles, José Laroche, nous mentionna que l’édition 2024 sera somme toute plutôt fidèle à celles antérieures.

C’est-à-dire que les visiteurs pourront à nouveau se prévaloir d’une randonnée en véhicule Jeep d’une durée moyenne d’environ une soixantaine de minutes le long des pourtours de l’ancienne mine Jeffrey, qui les mènera jusque dans les basses hauteurs de celle-ci.

« La formule ayant connu un vif succès jusqu’à présent et comme nos précieux commanditaires et collaborateurs nous font l’honneur d’être de nouveau présents cette année, je pense qu’il allait de soi que nous poursuivions dans la même veine pour l’édition 2024 en y ajoutant un véhicule. Ainsi à compter de 9 h, le samedi 20 juillet prochain, nous aurons un minimum de 13 Jeeps à notre disposition, lesquels seront en mesure d’accueillir respectivement trois personnes à chacune des descentes et il y a des départs de prévus toutes les 90 minutes. Les coûts de participations sont demeurés les mêmes, soit 30 $ par adulte et 15 $ pour les enfants de 14 ans et moins. Point fort l’an dernier, en plus du parcours proprement dit, les gens pourront de nouveau profiter d’un court arrêt sur un plateau spécialement aménagé dans la mine, pour se régaler d’une saucisse provenant de La Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick, déguster un 4 onces de bière du Moulin 7 ou un produit de la Miellerie King ou bien encore une boisson non alcoolisée, gracieuseté de la Coop Métro Plus de Val-des-Sources. », de poursuivre M. Laroche.

Musique et animation seront également à l’horaire tout au long de la journée. Rappelons que l’activité de l’an dernier aura permis d’amasser la somme de 11 750 $ pour l’Association et que depuis ses tout débuts ce sont plus de 30 050 $ au total qui furent remis à l’ASPE par le comité organisateur.

Bien qu’il soit encore possible de se procurer des billets sur place, selon la disponibilité lors de l’évènement, les organisateurs suggèrent de tout de même de réserver vos sièges en visitant la section activité du site internet de l’ASPE au : www.spestrie.ca. À noter qu’il est aussi possible de faire un don directement à l’Association par l’entremise de cette page.

« Les profits générés par l’événement seront remis à l’ASPE afin de financer le plan d’intervention de première ligne bénéficiant aux personnes atteintes en Estrie. Ils contribueront également à faire avancer la recherche en sclérose en plaques à la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. »

L’événement-bénéfice Gagne ton ciel est une initiative qui est rendu possible grâce à la participation de précieux partenaires, tels que M. Bernard Coulombe, la Ville de Val-des-Sources, Englobe, le député André Bachand, Le Moulin 7, la Miellerie King, La Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick et la Coop Métro Plus de Val-des-Sources.