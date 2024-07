Le Cercle des fermières de Windsor fête son 85e anniversaire

Windsor — Le Cercle des fermières de Windsor fête cette année son 85e anniversaire d’existence. La direction de l’organisme vise maintenant à rajeunir la moyenne d’âge de ses membres.

Le Cercle des fermières de Windsor a été créé en 1939 pour permettre aux femmes de briser l’isolement et de se rencontrer, d’apprendre, de partager ainsi que de développer des aptitudes visant la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Il a aussi comme objectif d’aider la communauté.

« À cette époque, chaque femme était isolée sur sa ferme. Elles ont donc décidé de se rencontrer à intervalle fixe. Au fil du temps, des cercles ont été créés. Pratiquement, chaque paroisse avait son cercle des fermières. C’est un lieu pour transmettre les différentes techniques artisanales. Ce sont des choses que nous pouvons perdre au fil du temps », raconte Lise Chiasson, présidente du Cercle des fermières de Windsor.

Dans le but de souligner le 85e anniversaire d’existence, le Cercle des fermières de Windsor a tenu le mercredi 19 juin un dîner à la salle Domrémy.

« Les membres ainsi que nos invitées (dont plusieurs anciens membres) se sont réunis et ont partagé un buffet dans une belle ambiance. Plaisir et amitié étaient au rendez-vous. Bien sûr, les membres en ont profité pour non seulement bien manger, mais également échanger sur une foule de sujets et se remémorer de beaux souvenirs », soutient Mme Chiasson.

Jeunesse

La direction du Cercle des fermières de Windsor cherche à l’heure actuelle à rajeunir la moyenne d’âge de ses membres. L’organisme compte 28 membres, dont la moyenne d’âge est de 70 ans.

En revanche, actuellement, le Cercle des fermières de Windsor est limité en raison de son local et des heures d’ouverture.

« Nous souhaitons aller chercher la génération plus jeune. À l’heure actuelle, nous sommes ouverts uniquement le jour. Donc, les femmes qui travaillent ne peuvent venir au local du Cercle des fermières. Nous avons eu des demandes pour devenir membres, mais les heures ne concordent pas avec leur horaire », de dire la présidente.

Les membres se réunissent une fois par mois. Puis, si les femmes sont intéressées, elles peuvent prendre leur carte de membre au coût de 35 $ par année. Les femmes peuvent donc avoir accès au local pendant les heures d’ouverture. Elles peuvent ainsi utiliser les métiers à tisser et les machines à coudre disponibles au local situé au 49, 6e Avenue à Windsor (2e étage de l’édifice Domrémy).

« Il y a toujours quelqu’un dans la salle pour dépanner les nouvelles. C’est le partage des connaissances », insiste-t-elle.

Le local est accessible du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. Étant donné qu’il y a un système d’alarme, la direction du Cercle des fermières doit suivre l’horaire de la radio communautaire. « C’est pour cette raison que nous sommes limités dans nos heures d’ouverture, ce qui nous empêche de rajeunir la clientèle », termine Mme Chiasson.