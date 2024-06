Les aînés vivent de belles rencontres à Stoke

Val-des-Sources - Après 84 ans d’existence et ne possédant plus de conseil 2823 reconnus à Val-des-Sources, en raison d’une baisse de membres à l’exécutif interne, l’ensemble des 200 membres de l’endroit sont maintenant annexés et intégrés au conseil 9894 de Saint-Georges-de-Windsor depuis le 13 septembre 2023. Les chevaliers de Colomb de ...