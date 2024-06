La Fête des croissants permet d’amasser de l’argent pour le CPE Sel & poivre

Val-des-Sources — Les rires et les sourires étaient à l’honneur le jeudi 13 juin dernier, alors que la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources tenait son gala ou plutôt son Anti-Gala, au centre O3 de Val-des-Sources. Les députés André Bachand et Alain Rayes, plusieurs dignitaires politiques municipaux de la MRC et plus de 70 ...