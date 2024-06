La CCES célèbre son Anti-Gala sous le signe de l’humour

Val-des-Sources — Les rires et les sourires étaient à l’honneur le jeudi 13 juin dernier, alors que la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources tenait son gala ou plutôt son Anti-Gala, au centre O3 de Val-des-Sources.

Les députés André Bachand et Alain Rayes, plusieurs dignitaires politiques municipaux de la MRC et plus de 70 entreprises membres étaient tous présents lors de cette soirée, entièrement conçue sous le signe de la bonne humeur, du rire et de la camaraderie.

Animée de main de maître par le duo formé de Marie-Andrée Lauzier et Yan St-Hilaire, cette soirée, marquant un ensemble de clin d’œil adressés par-ci, par-là aux entreprises et/ou à leur dirigeant, n’avait que pour simple but d’alléger l’atmosphère et de faire tout, sauf un gala de remise de prix traditionnel.

Ainsi, à chacune de la dizaine de catégories au programme, dont certaines s’avéraient un peu plus loufoques que les autres, les gens dans la salle avaient la tâche humble et amusante de voter en temps réel pour les lauréats de leur choix via une application mobile dédiée.

La comptabilisation en direct sous forme de graphique permettait ainsi de visualiser les tendances et de couronner l’entreprise ayant recueilli le plus grand nombre de votes dans les délais donnés.

« Avoir un événement dit L’Anti-Gala dans la chambre, comme celui que nous vivons ce soir, c’est une belle façon pour la CCES de clôturer l’année en beauté. C’est-à-dire en soulignant les bons coups des derniers mois, tout en se permettant à l’inverse, quelques petites blagues amicales sans méchanceté aucune, sur ce qui aura retenu notre attention de manières, disons, différentes. », mentionne avec le sourire, le président de la CCES, Pier-Olivier Gouin, qui est appuyé au sein du C.A. par un solide noyau d’administratrices et d’administrateurs impliqués et engagés dans leur milieu.

Dans une entrevue accordée au Journal Actualités-l’Étincelle, ce dernier, également propriétaire de l’entreprise ABS remorques, souligna notamment l’importance et les biens faits de se regrouper et de s’entraider au travers des enjeux quotidiens. Une situation qui se traduit par ailleurs par une augmentation constante du nombre d’adhésions depuis quelques années.

« C’est plaisant et gratifiant pour tout le monde de constater que de nouvelles compagnies continuent de s’intégrer au groupe. Je pense que les gens reconnaissent de plus en plus qu’il y a une belle entraide au sein des membres, c’est littéralement et véritablement une force qui émane de notre région et c’est plaisant de voir que ça se transporte à la chambre. De plus, la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources n’est pas seulement là pour mettre de l’avant ses entreprises partenaires, mais aussi pour les aider et les accompagner. On agit un peu comme une courroie de transmission entre les membres et les différents programmes gouvernementaux, nous sommes là pour répondre aux questions et aux besoins de tous. », de conclure, M. Gouin.