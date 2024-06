Les Chevaliers de Colomb amassent près de 3400 $ pour Mira

Windsor — Lors d’un barrage routier, les Chevaliers de Colomb de Windsor ont amassé une somme de 3391 $ qui sera remis à la Fondation Mira.

Le barrage routier s’est déroulé le vendredi 31 mai à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 5e avenue à Windsor.

« C’est un peu moins que l’an dernier, mais les gens ont tout de même été très généreux pour la Fondation Mira », souligne Jean Schinck Jr, Grand Chevalier.

Cette activité de financement a été rendue possible grâce à de nombreux bénévoles comme André Cloutier, Marc Morin, Gérald Saint-Laurent, Alexandre Schinck,

René Pruneau, Mario Saint-Onge, Marie Rose Lussier, France Camiré, Paul Desruisseaux et Mario St-Pierre.

Fondée en 1981, Mira est un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens guides et des chiens d’assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles, motrices ainsi qu’aux jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).