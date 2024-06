Le tournoi de golf du maire affiche encore complet à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Une nouvelle fois cette année, le tournoi de golf du maire de Val-des-Sources aura connu un succès remarquable de participation, alors que 152 golfeurs, soit le maximum admissible, ont répondu présents à l’invitation.

Présenté le vendredi 31 mai dernier sur les allées du Club de Golf Val-des-Sources, le tournoi annuel de formule Shut gun-Vegas se veut un moment de rencontre et de pur plaisir entre les différents intervenants politiques, communautaires, et sociaux-culturels de la région.

Comptant sur la coprésidence d’honneur des frères Xavier et Olivier Desruisseaux, nouvellement propriétaires du Golf Val-des-Sources en partenariat avec leur conjointe respective, le maire Hugues Grimard se disait très heureux de constater que l’engouement pour l’activité a atteint un niveau fort enviable et que les gens répondent présents, année après année pour soutenir le mouvement de soutien aux organismes locaux.

« Ça fait plus de 20 ans que le tournoi existe et si nous avons déjà eu de la difficulté à recruter des joueuses et des joueurs par le passé, on dénote à présent un changement marqué avec l’évolution et le dynamisme de notre communauté ; les gens sont contents de participer au tournoi et fiers d’apporter leur support aux organismes. De plus nous avons la chance de pouvoir être reçus aujourd’hui par une jeune équipe d’entrepreneurs provenant de l’extérieur, qui ont choisi de venir investir à Val-des-Sources et nous démontrent clairement qu’il existe une belle relève pour les entreprises locales. », souligne M. Grimard.

Pour ce qui est des frères Desruisseaux, ces derniers mentionnaient en entrevue que d’avoir l’opportunité de s’associer à un tel événement d’envergure de la municipalité, représente assurément un privilège pour de nouveaux entrepreneurs comme eux, alors qu’ils ont ainsi la chance d’ouvrir toutes grandes les portes de leurs installations et d’aller à la rencontre d’un maximum de gens possible dans le cadre d’une journée festive ou le soleil et le plaisir sont du rendez-vous.

Chaque année le tournoi du maire permet à la ville de Val-des-Sources de redistribuer plus de 10 000 $ en appuis financiers aux organismes sans but lucratif de son milieu.

Pour ce faire les organismes doivent faire parvenir un courriel à la municipalité, dans lequel ils auront inclus un court descriptif de leurs idées de projets touchant l’attractivité, la dynamisation et/ou le développement du milieu.