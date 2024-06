Une fête de la famille sous le soleil à Windsor

Windsor – La Ville de Windsor tient à exprimer ses sincères remerciements à tous les citoyens qui ont participé à la Fête des Familles, qui s’est tenue le mercredi 29 mai 2024 au parc du Centenaire. Votre présence et votre enthousiasme ont grandement contribué au succès de cet événement communautaire.

La Fête des Familles a rassemblé un grand nombre de résidents, petits et grands, pour une soirée remplie d’activités et de moments de convivialité. Ce rassemblement festif a été l’occasion de célébrer l’esprit de communauté qui caractérise si bien notre belle ville de Windsor.

M. Daniel Pelletier, conseiller municipal et responsable des événements, a déclaré : « Nous sommes ravis de l’engagement et de la participation de nos citoyens à la Fête des Familles. En tout, c’est plus de 700 hot-dogs qui ont été distribués aux participants. Voir autant de visages souriants et de familles réunies est la meilleure récompense pour tout le travail investi dans l’organisation de cet événement. Merci à tous pour votre soutien et votre enthousiasme. »

Nous tenons également à remercier les nombreux bénévoles et partenaires dont l’aide précieuse a permis de réaliser cet événement. Nous remercions d’ailleurs le Provigo qui a gracieusement commandité les pains et les saucisses pour la distribution. Leur dévouement et leur générosité ont été essentiels pour offrir une soirée mémorable à tous les participants.

La Ville de Windsor se réjouit d’ores et déjà de vous retrouver lors des prochains événements et célébrations. Votre participation active est ce qui rend notre communauté si dynamique et accueillante.