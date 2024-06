L’Association des résidants des Trois-Lacs tente d’augmenter le nombre de ses membres

Val-des-Sources — L’Association des résidants des Trois-Lacs tente actuellement d’augmenter le nombre de ses membres dans le but d’être encore plus représentatif dans sa lutte menée pour la préservation et la restauration du plan d’eau.

À l’heure actuelle, l’Association compte environ sur 80 membres. Il existe un potentiel de 800 personnes qui pourraient devenir membres. « C’est très faible. C’est dans ce sens que nous voulons rehausser notre membership. Nous voulons rejoindre le plus de monde possible. Il est important de travailler à la sauvegarde des Trois-Lacs », de dire André Beaudry, de l’Association des résidants des Trois-Lacs.

En fait, la seule source de financement de l’Association est la vente de cartes de membre au coût de 25 $ par année.

« Les gens pensent que nous sommes subventionnés par les municipalités. C’est une erreur importante. Nous sommes un organisme d’influence auprès des municipalités qui bornent les Trois-Lacs. En fait, c’est la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs qui reçoit de l’argent des municipalités. Chaque résidant paye une taxe spéciale pour la sauvegarde des Trois-Lacs. Cette somme va directement dans les coffres de la Régie. L’association ne perçoit pas d’argent », insiste M. Beaudry.

L’Association des Résidants des Trois-Lacs regroupe les propriétaires, locataires et campeurs des quatre municipalités : Val-des-Sources, Tingwick, Saint-Rémi-de-Tingwick et Wotton ainsi que toute personne intéressée par la préservation du plan d’eau.

« Il faut travailler à augmenter notre membreship. Si on veut continuer à travailler pour la sauvegarde du lac, il faut que l’Association renforce sa représentativité. Pour arriver à ça, il nous faut plus de membres. C’est ce qui nous donnera un pouvoir accru d’influence », souligne M. Beaudry.

L’assemblée générale de l’Association se tiendra le dimanche 9 juin prochain, dès 9 h, au sous-sol du Club chasse et pêche de Val-de-Sources.

« Nous espérons alors que les gens puissent devenir membres de l’Association. C’est important. Notre lac est entre autres confronté à la présence de plantes envahissantes (Myriophylle en épi). Dans un monde idéal, l’Association pourrait réunir 300 membres. Ça serait extraordinaire », mentionne-t-il.

D’ailleurs, l’Association a fait imprimer 600 exemplaires de l’avis de convocation pour l’assemblée générale. Il a été distribué bénévolement par les membres de l’Association. L’an dernier, une cinquantaine de personnes ont pris part à l’assemblée générale.

« Nous souhaitons avoir plus de monde à l’assemblée générale, nous souhaitons avoir plus de membres. À partir du moment que les gens manifestent un intérêt envers le lac en se présentant à l’assemblée générale, il ne serait pas étonnant qu’ils deviennent membres de notre association », de dire M. Beaudry.

L’Association est constituée de bénévoles qui travaillent à la préservation et à la restauration du plan d’eau des Trois-Lacs et de son bassin versant. Elle a été fondée en 1974. Elle est le résultat des fusions des différentes associations riveraines et porte, depuis 2005, le nom de l’Association des résidants des Trois-Lacs.