Rendez-vous dans 25 ans

Val-des-Sources — Les festivités entourant le 125e anniversaire de la ville d’Asbestos/Val-des-Sources se sont poursuivies le samedi 4 mai dernier, avec une activité pour le moins hors de l’ordinaire.

En effet, la municipalité avait lancé une invitation à la population à venir déposer un ou des petits items de leur choix, dans un contenant destiné à devenir une capsule temporelle, qui s’est finalement vue scellée et mise en terre jusqu’au moment de sa réouverture dans 25 ans.

Ainsi, les gens se sont déplacés à la bibliothèque de la Val-des-Sources, pour glisser dans un petit baril désigné, des images, photos, des messages, pensées, réflexions et/ou questionnement sur le présent, de même que le futur, des découpures de journées ou encore plusieurs petits objets dont on remet en doute leurs existences possibles en l’an 2049.

« Nous assistons aujourd’hui collectivement à un moment d’histoire pour notre ville, mais aussi pour ses citoyens. L’idée de créer une capsule temporelle nous a été suggérée par notre chargée de communication à la ville de Val-des-Sources, Stéphanie Girard et nous avons tous trouvé l’idée fort intéressante, alors merci beaucoup Stéphanie. », de mentionner Mme Caroline Payer, conseillère municipale responsable du comité des festivités du 125e.

Cette dernière souligna que le moment de la mise en terre avait également été particulièrement bien choisi « En plus de lui avoir trouvé un endroit stratégique et significatif devant la bibliothèque et tout près de l’Hôtel de Ville, nous avons également sélectionné soigneusement la date du samedi 4 mai, en raison du fait qu’il s’agit de la 125e journée de la 125e année d’existence de la ville. En plus des gens venus d’un peu partout sur le territoire de Val-des-Sources et des environ, nous sommes d’autant plus fiers de constater la participation de familles, ainsi que de quelques classes scolaires à cette initiative. […] et nous espérons bien évidement tous pouvoir être mesure d’assister à la réouverture de la capsule, alors que celle-ci qui concordera alors avec le150e anniversaire de Val-des-Sources. », a-t-elle poursuivi.

Il est important de préciser que la capsule à pour but premier de laisser une trace d’histoire et ne renferme donc pas d’objets ayant une valeur monétaire particulière.

Comme mentionné un peu plus haut, il s’agit principalement d’articles avec une signification personnelle ou de représentations collectives de notre époque.

Fait intéressant, votre hebdomadaire Actualités-l’Étincelle participera également à cette traversée temporelle, alors qu’une copie de l’édition du 1er mai dernier est devenue le 50e et dernier item a trouvé refuge dans le contenant scellé, ce qui on l’espère, permettra aux lecteurs du futur, d’obtenir le pouls et un regard un peu plus aiguisé sur les différents sujets qui auront défrayé nos manchettes locales en ce milieu d’année 2024.