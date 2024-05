Période d’inscription pour le rallye automobile-photos des Chevaliers de Richmond

Richmond — La période d’inscription est en marche pour le rallye automobile-photos du conseil 1950 des Chevaliers de Colomb de Richmond. L’activité annuelle se tiendra le samedi 28 septembre prochain et sera suivie d’un souper « spaghettis » et une soirée de danse avec Michel Leclerc.

Le coût du billet est de 60 $ par auto avec deux adultes, incluant le souper et la soirée. Pour les personnes qui veulent participer au souper et à la soirée seulement, les coûts sont de 25 $ par adulte et de 15 $ pour les jeunes de 12 ans et moins. C’est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

La remise des prix aux trois finissants ayant récolté le plus de points se déroulera au terme du repas-bénéfice. Il est à noter que la préinscription est nécessaire pour l’activité du rallye puisque la présence des participants est limitée. Il en va autrement pour le souper et la soirée.

Les billets sont disponibles au local des Chevaliers.

On peut aussi communiquer avec le bureau des Chevaliers de Richmond au 819 518 1950 ou par courriel à [email protected].