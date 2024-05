La Sûreté du Québec invite les citoyens à prendre un café avec un policier

Danville — Le 15 mai , les citoyens de Danville et Windsor et de la MRC des Sources et du Val-Saint-François sont invités à venir échanger avec les policiers de leur MRC, dans le cadre de l’activité provinciale « Prendre un café avec un policier.

L’évènement qui se déroulera de 13 h 30 à 14 h 30 entre les murs du restaurant la Binerie du Carré, situé au 8 de la rue du Carmel à Danville et également à Windsor à la Maison de la Famille Les Arbrisseaux situé au 64 3e avenue de 13 h à 15 h.

Cet évènement permettra aux gens de faire de plus amples connaissances avec les membres de leur corps policier locales, tout en permettant d’en apprendre un peu plus sur les réalités quotidiennes auxquelles ces derniers doivent faire-face, il s’agira également d’un moment privilégié pour discuter des enjeux qui touche la vie des gens et de leur milieu.

« Il s’agit d’une opportunité de renforcer les relations entre citoyens et policiers, lesquels se rencontrent souvent dans des situations d’urgence qui suscitent beaucoup d’émotions. Dans le cadre de l’événement Café avec un policier, les citoyens pourront connaitre davantage les policiers de leur municipalité et leur faire part de leurs préoccupations. Tous les membres de la communauté sont invités à participer à cet événement. Pour plus d’informations, les citoyens peuvent communiquer avec le Sgt Francis Rioux au 819-828-1313. Nous espérons vous y rencontrer ! », souligna notamment le corps policier wottonais.

Rappelons que l’activité qui se veut une initiative de rencontres entre policiers et citoyens au cœur d’un espace neutre et favorable au dialogue, a vu le jour pour la première fois aux États-Unis en 2011, dans la ville de Hawthorne en Californie.

Le concept fut si bien accueilli qu’il ne cessa de prendre de l’ampleur au cours des années suivantes, si bien que le rendez-vous appelé « Prendre un café avec un policier » a finalement fait son apparition au Québec en mai 2014.