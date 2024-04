Réjeanne Auger couronnée bénévole de l’année à Windsor

Windsor - Réjeanne Auger a été couronnée bénévole de l’année 2024 lors d’un souper organisé par la Ville de Windsor et par la municipalité de Val-Joli. Pas moins de 178 personnes ont pris part, mardi dernier, à cet événement qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine d’action bénévole et qui s’est déroulé sous le thème « Bénévoler, c’est brillant ».

« Vous apportez une certaine structure à l’organisme; vous apportez la constance, de la rigueur et vous contribuez à ce que l’organisme puisse accomplir sa mission. Vous êtes 16 organismes représentés par 178 personnes. Merci de faire briller votre organisme », a souligné Nathalie Boisvert, directrice générale du Centre d’action bénévole de Windsor et région.

Dans la catégorie « Bénévole expérimenté », c’est donc Réjeanne Auger qui a mérité les grands honneurs. « Cette dame est active au sein des Filles d’Isabelle depuis 33 ans où elle participe aux activités avec beaucoup d’énergie. Elle est aussi très présente depuis 46 ans au sein du Cercle des fermières. Elle ne manque jamais son bénévolat chez Action Partage depuis plus de 23 ans. Enfin, elle s’est engagée au Centre d’action bénévole de Windsor à titre d’administratrice pendant 25 ans », témoigne Nathalie Boisvert.

Mme Auger a accepté son prix avec humilité. « Je ne m’attendais pas à être choisi bénévole de l’année 2024. Je trouve ça tellement surprenant. Ça vient vraiment nous chercher. Je suis très heureuse. Faire du bénévolat, c’est très valorisant pour moi. Nous le faisons pour nous et pour les autres », de dire la bénévole de l’année 2024.

Par ailleurs, le Centre d’action bénévole de Windsor et région ont souligné dans la catégorie « Bénévole jeunesse » l’engagement d’Ève Bissonnette.

« Cette jeune fille âgée d’à peine 10 ans a la fibre du bénévolat en elle. Partout où elle passe, elle désire donner un coup de main. Nous voulons souligner entre autres son engagement dans notre cuisine au CAB où elle se présente tous les matins avant sa journée de classe pour exécuter différentes tâches. Elle accompagne sa mère dans plusieurs marchés de Noël pour monter et démonter le kiosque et aider aux ventes. Durant l’été 2023, elle a donné du temps à la ferme Bianca Lussier tous les jours de la semaine pour nettoyer les box des chevaux et prendre soin d’eux. Enfin, elle s’engage tous les jours de la semaine à son école en allant amuser les élèves de niveau préscolaire pendant les récréations », a mentionné Mme Boisvert.

« C’est une vraie récompense et ça me rend encore plus fière pour ce que je fais tous les matins », a réagi la jeune de fille de 10 ans après avoir reçu son prix.

Selon Louise Tremblay, coordonnatrice au Centre d’action bénévole de Windsor et région, cette soirée a été couronnée de succès. « Encore cette année, les gens étaient au rendez-vous. Les organismes avaient un formulaire à remplir pour souligner le travail d’un de ses bénévoles. Après quoi, selon des critères bien précis, un comité accorde un pointage à chaque dossier. Sans nos donateurs, nous ne pourrions organiser cette grande fête du bénévolat. Les bénévoles présents n’avaient rien à payer pour le souper », a soutenu la responsable des bénévoles au CAB.