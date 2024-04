L’ordination de Frédéric Langlois de Windsor aura lieu le 28 avril

Windsor - Pas moins de 600 personnes sont attendues à l’occasion de l’ordination de l’abbé Frédéric Langlois de Windsor qui se déroulera le 28 avril prochain, dès 15 h, à l’église catholique Saint-Jean-Bosco de Magog.

L’homme de 29 ans deviendra donc le plus jeune prêtre d’origine québécoise à célébrer des messes dans la province.

Il s’agit en fait de la première ordination de prêtre à se tenir dans le diocèse de Sherbrooke depuis 2019. À cette occasion, un écran géant sera installé au sous-sol de l’église et la célébration sera diffusée sur Facebook et sur YouTube.

Il a passé les deux premières années de sa vie à Windsor pour ensuite déménager à Val-Joli. « J’ai grandi dans une famille où il y avait la foi. Vers l’âge de sept ou huit ans, j’ai senti l’appel de Dieu pour devenir prêtre. Et j’ai décidé de me lancer dans cette belle aventure. Depuis, le désir a grandi et s’est fortifié », raconte l’abbé Langlois.

Ainsi, pour devenir prêtre, il a dû fréquenter le grand séminaire de l’archidiocèse de Montréal. Il s’agit d’un parcours de huit ans durant lequel philosophie et théologie se sont succédé. Pendant cette période, il a complété un stage de deux ans dans l’est de Sherbrooke et à Magog.

« L’ordination, c’est là où je deviendrai prêtre. C’est un moment important. C’est souvent comparé à un mariage. Mon objectif principal, c’est de répondre à l’appel de Dieu. C’est comme ça que je serai le plus heureux. Je serai prêtre selon mes talents et mon charisme. Je vais essayer de mettre ça au service des gens », souligne-t-il.

Les nombreux scandales ayant éclaboussé le monde religieux ont-ils provoqué une certaine hésitation à adopter ce mode de vie ? « Ce sont des questions délicates. Ce n’est jamais très agréable de voir les erreurs du passé. Mais, jamais, ça n’a remis en question mon cheminement. Je crois que j’ai fait le bon choix pour moi », affirme-t-il.

« J’aimerais remercier les gens de Windsor pour leur soutien et pour leurs prières. Je tiens aussi à souligner le Comité missionnaire de Windsor qui m’a souvent soutenu », insiste l’abbé Langlois.

D’ailleurs, au lendemain de son ordination, le 29 avril, dès 11 h, il célèbrera sa toute première messe à l’église de Saint-Philippe.