Michel Couillard lauréat du prix Hommage bénévolat-Québec

Val-des-Sources - La 27e édition des prix Hommage bénévolat Québec, présenté par le gouvernement du Québec dans le cade de la semaine de l’action bénévole, se tenait entre les murs de l’Assemblée nationale, le mardi 16 avril dernier.

L’implication communautaire d’un citoyen de la MRC des Sources fut notamment soulignée de belle façon lors de cette soirée, alors que le valsourcien Michel Couillard, s’est vu remettre le prix « Hommage bénévolat-Québec » directement des mains de la ministre responsable de la solidarité sociale et l’Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, le tout en présence du député de Richmond, M. André Bachand.

« C’est avec beaucoup d’honneur et de fierté que nous rendons hommage à Michel Couillard, un véritable semeur d’espoir et de compassion dans sa communauté. Depuis plusieurs décennies, M. Couillard contribue bénévolement dans un large éventail de domaines, allant du mouvement scout aux soins palliatifs, en passant par l’éducation. Animé par un profond humanisme, il s’implique sans compter ses heures auprès des personnes gravement malades et de leurs proches aidants. Son dévouement et son esprit d’entraide sont tout simplement inspirants pour sa communauté. », souligne fièrement le député de Richmond.

M. Couillard fait ainsi partie de la vingtaine de personnes lauréates en 2024, dans la catégorie — Bénévole — de la 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Ce prix est remis annuellement à des personnes âgées de 36 ans ou plus, qui se démarquent par leur engagement bénévole au sein de leur communauté.