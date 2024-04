Le Meilleur Boss se trouve au Tim Hortons de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Lancé en février dernier dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en Estrie, la cinquième édition du concours « Mon boss c’est le meilleur », organisé par R3USSIR et le mouvement Employeurs engagés pour la réussite éducative en Estrie, a fait connaître quelques-uns de ses lauréats 2024 au cours des derniers jours.

Ainsi dans le secteur de la MRC des Sources, la mention Employeur engagé pour la réussite éducative est revenue au restaurant Tim Hortons de Val-des-Sources, alors que la gérante générale de l’endroit, Mme Julie Boutin, remporte quant à elle le titre de Meilleur Boss.

« Réalisé en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi de l’Estrie, dont le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, le concours invitait les jeunes qui occupent un emploi pendant leurs études et les stagiaires, à mentionner de quelle manière leur patron ou leur patronne les appuie dans leur conciliation études-travail et dans leur réussite éducative. », mentionne l’organisme R3USSIR.

Le nom de la dame récipiendaire de cette année, a généreusement été soumis par la jeune employée de 14 ans et étudiante à l’école l’Escale, Rosalie Savage-Demers.

« Ma boss est à l’écoute et elle est toujours disponible pour moi. Elle m’accorde de l’autonomie dans mon travail. Elle m’encourage dans mes études. Elle adapte mon horaire selon mes périodes d’examens, d’études ou de travaux. Elle s’informe de ma réussite scolaire et m’offre un nombre d’heures de travail qui me permet d’avoir un bon équilibre études-travail. Ma boss est aussi toujours là pour m’écouter s’il a un problème, elle m’encourage pour mes études et elle est là dès que j’en ai besoin. », résume l’étudiante.

Pour la principale intéressée, recevoir pareil honneur suite à la proposition de sa jeune employée est pour elle un signe des plus gratifiants, attestant qu’elle fait en quelque sorte les bonnes choses avec les membres de ses équipes de travail.

« Je suis vraiment contente de cette mention, car pour moi c’est vraiment important d’être à l’écoute des besoins de nos employés et de la réalité de vie de chacun. Donc si je décèle que ça va moins bien pour l’un d’eux un matin, on prend le temps d’en parler ensemble avant de débuter le travail, c’est hyper important de bien commencer la journée sans préoccupation. Nous avons une belle équipe de plus d’une trentaine d’employés à Val-des-Sources, dont la moitié sont des travailleurs étudiants et dont plusieurs m’ont affectueusement surnommée Maman Tim. », de confier fièrement Mme Boutin.

Avec le concours Mon boss c’est le meilleur, R3USSIR réitère l’importance de sensibiliser les étudiants-employés, et leurs employeurs, aux bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail.

« Dans le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre et d’hyper attractivité du marché du travail (salaire à la hausse, disponibilité des emplois, baisse des critères à l’embauche, etc.), de nombreux jeunes choisissent d’intégrer le marché de l’emploi ou d’augmenter leurs heures de travail au détriment de leurs études, et ce, malgré les nouvelles dispositions de la loi sur l’encadrement du travail des enfants […] Les employeurs ont un rôle important à jouer afin de réduire les effets néfastes d’une mauvaise conciliation études-travail, et de s’assurer que les études restent prioritaires. », mentionne notamment Mme Lisa Champeau, agente de développement en mobilisation des gens d’affaires chez R3USSIR.