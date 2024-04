Le promoteur pourrait éventuellement démolir l’église Saint-Famille

Richmond — Parce que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a pris la décision de ne pas la protéger en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, l’ancienne église Sainte-Famille de Richmond pourrait éventuellement être démolie par le promoteur.

« Malgré l’intérêt patrimonial de l’immeuble, celui-ci ne répond pas aux critères permettant un classement par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel », souligne Martin Paré, du ministère de la Culture et des Communications pour les régions de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec.

Cependant, la Ville de Richmond ou la MRC du Val-Saint-François pourraient décider de sauvegarder l’église Saint-Famille.

« Nous tenons à vous informer que la municipalité ou la MRC peut pour sa part utiliser son pouvoir de citation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel afin de protéger l’immeuble visé par cet avis. Votre municipalité a également la possibilité d’utiliser d’autres outils réglementaires pour la gestion du patrimoine sur son territoire. Comme vous le savez, la préservation du patrimoine immobilier permet un développement harmonieux du territoire. Il s’agit d’une responsabilité que nous partageons au bénéfice des générations actuelles et futures », mentionne le ministère.

D’ailleurs, la Ville de Richmond a déjà protégé certains bâtiments comme l’église Sainte-Bibiane, le musée de l’Ardoise et le couvent Saint-Patrice.

Dans le cas de l’église Sainte-Famille, la Ville a décidé de ne pas se prévaloir de cette prérogative parce que les élus considèrent qu’il n’y a pas lieu d’aller dans ce sens.

Le ministère de la Culture et des Communications considère que l’église Sainte-Famille n’est pas sans aucun intérêt. « Reflet de l’architecture moderne, l’architecture de l’ancienne église Sainte-Famille est influencée par un courant qui met en valeur la forme, la texture et la couleur des matériaux qui participent à la beauté de l’ensemble de l’œuvre. Cette influence est spécialement remarquée au niveau du clocher surmontant la tour en saillie sur le côté droit », mentionne le directeur régional.

L’ancienne église est le témoin de l’œuvre de l’architecte, Jean Berchmans Gagnon, qui s’est particulièrement illustré dans la région. Ses projets, essentiellement institutionnels, marquent le paysage local ; cet ancien lieu de culte présente également un intérêt pour son importance historique dans le développement de la paroisse Sainte-Famille et le développement de la localité depuis sa construction en 1938.

Selon le ministère, cet immeuble constitue en outre un symbole identitaire, social et emblématique pour la communauté puisqu’il a été un lieu de rassemblement important, autant au niveau liturgique que communautaire.