Des milliers de pains vendus à l’occasion du Vendredi saint dans les Sources

MRC des Sources - La traditionnelle campagne du « Pain Partagé » se tenait de nouveau un peu partout en Estrie lors de la matinée du vendredi saint et la population des Sources a une fois de plus supportée la cause caritative en grand nombre.

Mentionnons tout d’abord que 2024, l’ensemble des conseils des Chevaliers de Colomb de la MRC s’étaient réaffiliés à l’organisme Caritas pour qui s’était la 62e édition, alors que seules les Filles d’Isabelle de Val-des-Sources avaient gardé ce lien au cours des dernières années.

Ainsi, parmi les bilans obtenus à travers les divers points de vente, il y a notamment le conseil 3322 des Chevaliers danvillois qui a recueilli plus de 2300 $ avec les pains en plus d’ajouter pratiquement autant avec la vente de soupe au pois et de fèves au lard.

Du côté de Saint-Georges-de-Windsor, les membres et bénévoles du conseil 9894 ont vendu de porte en porte, la totalité des 496 pains pour près de 2500 $ de recettes. Fidèles à leur habitude, les Filles d’Isabelle de Val-des-Sources ont érigé un point de vente dans le mail du centre commercial en plus d’avoir une équipe effectuant la distribution terrain dans les rues de la ville.

En tout, ce sont près de 2080 pains et plus de 10 000 $ que l’organisme aura amassé par le biais de la générosité de la population. C’est donc dire que 130 des 150 caisses de pains disponibles ont trouvé preneurs lors de cette journée, l’invendu étant par la suite remis au service d’aide alimentaire local, La Manne, ainsi qu’au service budgétaire des Sources.

La présidente des Filles d’isabelle et organisatrice responsable de l’évènement, Mme Françyne Audet, remercia les membres pour leur implication, la Coop Métro Plus, ainsi que l’ensemble des bénévoles. La dame tenue à ajouter une mention spéciale pour les jeunes, provenant notamment des groupes scouts et de l’éveil à la foi ; eux qui se sont une fois de plus grandement impliqués dans la réussite de l’évènement.

Rappelons que les argents recueillis au cours de cette campagne charitable seront ponctuellement.