Malgré la guérison, Enzo Hamel poursuit son combat contre le cancer

Windsor — Aujourd’hui, Enzo Hamel se porte très bien. Âgé de 19 ans, le jeune homme de Windsor a combattu durant cinq ans un cancer. Et cette année, il prendra part au parcours le plus difficile du Tour CIBC Charles-Bruneau.

« Chaque coup de pédale sera une promesse ; chaque kilomètre une victoire pour les enfants qui combattent le cancer. Cette année, je me suis enfin débarrassé de mon cancer », lance celui qui poursuit actuellement des études au Cégep de Sherbrooke en gestion de commerce.

Le diagnostic est tombé en décembre 2018, juste avant Noël. « J’ai commencé à avoir des maux de tête. Au début, on croyait que c’étaient des migraines, mais je n’en avais jamais eu auparavant. Puis, un scan a démontré une tumeur entre la base nasale et le cerveau. C’était invivable. Je ne pouvais presque plus bouger. Il fallait que je me tienne les yeux fermés avec des bouchons dans les oreilles. Les sons et la lumière étaient insupportables », raconte le jeune homme de 19 ans.

Le chondrosarcome est une tumeur maligne du cartilage plutôt rare. Habituellement, il touche les patients de plus de 50 ans et particulièrement les hommes. C’est à l’âge de 12 ans que Enzo a dû entreprendre sa lutte contre le cancer.

Il s’est souvent demandé s’il était pour s’en sortir. C’était une nouvelle difficile à accepter. « Il y avait beaucoup de questions sans réponses : est-ce que je vais être capable d’aller à l’école ? Est-ce que je vais être en forme ? Est-ce que je vais avoir des séquelles ? Est-ce que je vais vivre ? », se demandait le jeune Enzo.

Il a dû se rendre à maintes reprises à l’hôpital pour enfants de Montréal. Les médecins ont réussi à enlever la totalité de la tumeur. Des spécialistes d’un peu partout ont pris part à l’analyse de ce cas assez rare considérant l’âge du patient. Entre autres, des images ont été envoyées à Miami. L’intervention a duré près de huit heures, réunissant une quinzaine de spécialistes.

Puis, il a suivi à des séances de protonthérapie à Boston pendant huit semaines. D’ailleurs, en 2019, il a été porte-parole pour le Tour CIBC Charles-Bruneau.

Défi

Actuellement, Enzo s’entraîne d’une façon intensive pour prendre part au Tour CIBC 2024. Plus de cinq fois par semaine, le jeune homme consacre du temps et des efforts pour s’y préparer.

Ainsi, du 2 au 5 juillet prochain, Enzo parcourra 120 kilomètres par jour, pour un total de 500 kilomètres.

Il débutera son trajet depuis Tremblant vers Montebello, avant de se diriger vers Salaberry-de-Valleyfield. Sa route se poursuivra ensuite vers Saint-Hyacinthe, pour finalement rejoindre les centaines d’autres cyclistes à la grande arrivée de Boucherville.

Il cherche à aller chercher un minimum de 10 000 $ pour la cause. « C’est vraiment tout un défi. Habituellement, ceux qui participent sont des gens d’affaires. Pour ma part, jusqu’à présent, je ne suis soutenu par aucun gros commanditaire. Mais, tout est possible », insiste celui qui travaille à temps partiel au gym de Windsor.

Il est possible de commanditer Enzo en se rendant sur le site Internet du Tour CIBC Charles-Bruneau ou en communiquant avec lui par Facebook et Instagram.