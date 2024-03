La semaine québécoise des popotes roulantes bat son plein

Val-des-Sources — « Bien plus que des repas ! les popotes roulantes : une communauté de soutien », voilà la maxime thème sous laquelle se déroule la 19e semaine québécoise des popotes roulantes cette année.

En Estrie, ce sont plus de 21 organismes membres et partenaires du regroupement des popotes roulantes (RPRQ), qui à l’aide de précieux bénévoles, œuvrent à effectuer des livraisons à domicile de repas complet sain, nutritif et à coûts abordables, à des personnes aînées ou en pertes d’autonomie.

Nous en retrouvons quatre sur le territoire desservi par le journal Actualités l’étincelle, soit le Centre d’action bénévole (CAB) des Sources, le CAB de Windsor et région, le CAB de Richmond, de même que celui de Valcourt et région.

On évalue à plusieurs millions le nombre de repas livrés par la popote roulante chaque année au Québec et ce sont plus de 19 415 repas qui ont été livrés uniquement dans la MRC des Sources en 2023 ; c’est dire à quel point le service comble un besoin important au niveau de la communauté locale et de l’ensemble de la province.

Plusieurs municipalités de la région et leurs élus viendront ainsi porter main forte aux organismes de leur milieu dans le cadre de cette semaine thématique.

En plus de mettre en valeur le soutien communautaire, la semaine québécoise des popotes roulantes permettra notamment à faire connaître et reconnaître ce service de proximité à la population en général, ainsi que de permettre de faire entendre les divers besoins des organismes partenaires.