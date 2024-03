Quatre personnalités féminines honorées au banquet des ambassadrices de Val-des-Sources

Val-des-Sources — La journée internationale des droits des femmes se tenait le vendredi 8 mars dernier et la Ville de Val-des-Sources a profité de l’occasion pour honorer quatre pionnières de la municipalité, lors d’un banquet de quatre services tenu à la salle Notre-Dame-de-Toutes-Joies.

La première édition de l’événement, qui regroupait tout près d’une centaine de convives, aura ainsi permis de souligner de belle façon les implications à la communauté de mesdames Pierrette Martineau, Marie-Paule Gendron, Denise Gauvreau et Louise Fréchette, lors d’une soirée forte en émotions.

« Le banquet honorifique de ce soir découle d’une initiative de vouloir mettre en lumière le travail et les réalisations des femmes qui ont littéralement apporté un plus à notre municipalité au fil des ans. Certaines évoluent peut-être un peu plus dans l’ombre, c’est donc important pour nous de contribuer à les faire rayonner, notamment par l’entremise de cette soirée spéciale. », de confier Mme Caroline Payer, conseillère municipale à la ville de Val-des-Sources.

Cette dernière ajouta également que le 125e anniversaire de la ville, jumelé à la journée du 8 mars, marquait un moment idéal pour la tenue de premier événement tapis rouge de ce genre, que l’on souhaite voir se répéter et devenir un incontournable annuel pour Val-des-Sources.

« Ce banquet est l’une des activités du comité ambassadrices, mis sur pied en 2023 et qui a pour objectif de valoriser l’apport des femmes dans notre milieu et également d’évaluer s’il est possible d’apporter aide et soutien aux femmes de la communauté, face à des enjeux qui pourraient potentiellement les touchés de manière plus spécifique. Or, pour cette année de lancement, le comité s’est tourné du côté des pionnières pour les hommages, mais pour les prochaines éditions, nous entendons également élargir le créneau aux volets jeunesse, sportif et entrepreneurial. », de poursuivre Mme Payer.

C’est donc dans la bonne humeur et sous le signe de la reconnaissance que les quatre grandes personnalités hommages de la soirée ont vu quelques-unes de leurs réalisations être soulignées au cours du repas, en plus de se voir offrir chacune, une gerbe de fleurs, ainsi qu’une plaque commémorative de leur nomination aux banquets des ambassadrices 2024.