À 24 ans, elle gère deux commerces de pièces automobiles

Richmond — Ariane Martin, 24 ans, se retrouve aujourd’hui à la tête de deux entreprises spécialisées dans les pièces automobiles, un à Richmond, l’autre à Valcourt.

« Mon père possède un garage depuis plusieurs années. J’ai toujours eu envie d’un commerce. Ça faisait cinq ans qu’il n’y avait plus de magasin de pièces d’auto. Il y avait donc une demande à Richmond pour ce genre de commerce », raconte Mme Martin.

C’est en mars 2020 qu’Ariane Martin a donné vie à son projet de magasin de distribution de pièces automobiles, pour desservir la ville de Richmond et ses alentours. Cette jeune entrepreneure de 20 ans, qui avait pour rêve depuis son tout jeune âge d’avoir sa propre entreprise, a donc jumelé celui-ci à son amour pour les automobiles afin d’ouvrir le magasin Pièces d’autos Richmond, situé au 740, rue Craig.

Elle a par la suite en 2022 fait l’acquisition du magasin à Valcourt : Pièces d’autos Valcourt, situé au 1112, rue Saint-Joseph.

Dans un secteur non traditionnel, Mme Martin s’impose comme une femme d’affaires efficace. La patience, l’endurance, la persévérance, la résilience et l’adaptabilité sont des éléments cruciaux que cette femme désireuse de créer ses propres entreprises a dû développer et entretenir tout au long de son parcours entrepreneurial.

Selon ses proches, cette jeune entrepreneure offre un service adapté à chaque client en faisant preuve d’écoute, de curiosité, de professionnalisme, le tout en étant souriante. Pour elle, l’important est de satisfaire sa clientèle avec les pièces, les accessoires et le service qu’elle offre.

« Nous pouvons approvisionner les garages, les particuliers, les fermes et les usines. Je m’occupe entre autres de la gestion des commandes ; je fais aussi du comptoir ; je m’occupe de l’aspect marketing. En fait, je porte vraiment plusieurs chapeaux », admet la propriétaire des deux commerces.

Des pièces et des accessoires de remplacement automobile, des produits d’entretien pour les véhicules, des articles pour VR et remorque, ainsi que des outils sont tous des produits que le consommateur peut retrouver dans les commerces de Mme Martin. Les entreprises possèdent un vaste réseau de fournisseurs, ce lui qui permet d’avoir autant de pièces différentes et des livraisons rapides.

« Comme femme dans un milieu d’hommes, je me suis bien adapté. Il n’y a pas eu de gros problèmes. Il y en a toujours qui peuvent être réticents. C’est pour cette raison que ça prend des femmes dans les milieux habituellement plus réservés aux hommes. Mais, je l’avoue, le fait d’avoir été une femme n’a pas eu un impact majeur dans mon cheminement comme femme d’affaires », souligne Mme Martin.

En revanche, selon elle, la Journée internationale des droits des femmes revêt une importance évidente. « C’est un mouvement qui peut permettre d’inspirer d’autres femmes. Elles peuvent donc suivre leurs rêves jusqu’au bout », de dire la femme d’affaires.

Et l’aventure n’est pas terminée pour Ariane Martin. Elle souhaite maintenant que ses commerces puissent connaître une croissance constante. La création d’autres magasins n’est pas exclue.