Christopher Grey s’oriente vers de nouveaux défis…

Windsor — Cumulant 24 années d’expérience, dont une dizaine comme directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, Christopher Grey quitte son poste en laissant derrière lui plusieurs accomplissements.

« Je quitte mon poste de directeur pour me diriger vers de nouveaux défis qui me permettront de continuer à donner le meilleur de moi-même tout en mettant à profit mon expérience et mon expertise », lance d’entrée de jeu l’ex-directeur de la Régie, Christopher Grey, au lendemain de sa démission.

Depuis son entrée en fonction à Windsor comme chef des pompiers, M. Grey a laissé sa marque à plusieurs points de vue au sein du service municipal. Entre autres, il est reconnu pour le maintien d’un climat de travail sain par une gestion humaine positive et pour l’intégration du service incendie de Saint-François.

C’est lui aussi qui a vu à la mise à niveau des équipements et du fonctionnement du service selon les exigences en vigueur. Plusieurs parlent aussi de rétention et de valorisation du personnel en place. Il est également responsable de l’implantation d’un fonctionnement garantissant une présente 24/7 de responsables sur le territoire.

On lui doit la mise en service d’un système de garde interne et externe, la négociation efficace de trois conventions collectives, la réorganisation de la structure interne du service incluant des emplois permanents et la formation continue du personnel, ainsi que la mise à jour des ententes avec les services incendie limitrophes.

« Je tiens à remercier tous mes pompiers, toute mon équipe de gestion et les villes et municipalités pour le beau travail d’équipe et leur collaboration. Je remercie humblement la population pour sa confiance lors de nos interventions, en particulier les citoyens qui ont vécu des moments plus éprouvants », termine M. Grey.