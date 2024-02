Le Festival du patrimoine irlandais se tient du 2 au 24 mars

Richmond — Une quinzaine d’activités sont prévues lors du Festival du patrimoine irlandais de Richmond qui se déroulera du 2 au 24 mars prochain.

Ainsi, le traditionnel défilé de la Saint-Patrick se tiendra le 17 mars. Il débutera à 14 h sur la 7e avenue. Il traversera la ville en empruntant la ligne verte.

Tout au long de cette journée, plusieurs activités sont prévues à l’horaire dont un concert de musique irlandaise avec Erim Maloney (orgue) et Adam Charrette Côté (trompette).

Le 2 mars, le Festival débute par le souper au bœuf salé et porc rôti à l’hôtel Grand Central.

Le 8 mars, en plus d’un atelier créatif avec l’artiste Shanelle Sauvé (Ruche d’art du Rivage), une session de musique traditionnelle irlandaise se déroulera à l’Ardoise coopérative brassicole, au 445, rue Principale Nord, à Richmond.

Le 10 mars, les personnes présentes pourront assister à l’exposition des artisans du patrimoine avec musique (les luthiers Marc Saumier et Jacques Mayrand). Elles pourront aussi observer le travail sur bois de Mark Patterson et Gérard Tardif avec musique (duo Andrew Well-Oberegger et Alex Kehler) au Service des loisirs, 820, rue Gouin à Richmond. Il y aura aussi des contes pour enfants à la bibliothèque municipale.

Le 16 mars, c’est la célébration de la musique celtique avec le spectacle traditionnel de la Saint-Patrick au Centre d’art de Richmond avec la participation du groupe Solstice et Road to Connolly en ouverture.

Le 24 mars, les gens pourront assister au brunch de la Société Saint-Patrick, à la Légion canadienne, rue Collège Nord, à Richmond.

« Nous serons heureux de vous accueillir au Festival annuel du patrimoine Irlandais de Richmond. Nous allons alors célébrer les arts locaux et le patrimoine », souligne Erika Lockwood, présidente de la Société Saint-Patrick de Richmond et région.

Pour obtenir plus de renseignements, on doit se rendre au www.richmondstpats.org

Ce festival est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, à de nombreux commanditaires et à des partenaires, dont le Centre d’art de Richmond. Les municipalités de Cleveland, de Melbourne et de Richmond sont aussi engagées dans l’événement.